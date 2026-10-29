Dormir a un convent del segle XVII amb restaurant dins de l’església per només 39 euros per persona

I no només això: l’antiga església ha estat transformada en un restaurant. Una escapada única al cor de Lleida. El Parador de Lleida ofereix una experiència que combina història, arquitectura i gastronomia en un sol lloc.
El poble de Lleida amb només 150 habitants que acull l’únic monestir femení actiu de la Ruta del Cister des del segle XII
Situat a l’antic convent del Roser, aquest allotjament forma part de la xarxa de Paradores Nacionals i sorprèn amb una proposta inusual: sopar dins d’una església barroca reconvertida. Actualment, es poden trobar estades des de 79 euros per nit en habitació doble, és a dir, menys de 40 euros per persona.
Un convent del segle XVII que encara respira història
Caminar per l’interior del Parador de Lleida és recórrer més de 400 anys d’història. L’edifici va ser originalment el convent del Roser, un espai religiós fundat al segle XVII que va resistir guerres, reformes i segles de transformació urbana. La restauració respectuosa ha mantingut elements clau: el claustre de tres pisos, les arcades de pedra, els finestrals gòtics i els sòls de pedra tallada.
Cada habitació està ubicada on abans hi havia cel·les monàstiques o estances del convent. L’ambient és sobri però elegant, amb detalls que remeten a la vida espiritual original del lloc: portes altes de fusta, murs gruixuts, sostres voltats i un silenci que sobreviu al pas del temps.
Allotjar-s’hi no és només descansar: és submergir-se en una atmosfera de recolliment, bellesa patrimonial i arquitectura que ha vençut l’oblit.
Menjar sota una volta barroca
Un dels grans atractius del Parador és el seu restaurant, l’Aplec, ubicat dins l’antiga església del convent. Sota la seva cúpula barroca, entre columnes salomòniques i parets de pedra daurada, s’hi desplega una sala que conjuga el respecte per l’espai sagrat amb la calidesa d’una experiència gastronòmica contemporània.
Les taules es distribueixen entre l’altar i les naus laterals, i durant el sopar, la il·luminació tènue ressalta els detalls de l’artesonat, creant una atmosfera gairebé litúrgica. Menjar-hi és, per a molts, una experiència espiritual tant com culinària.
La carta combina cuina catalana amb productes locals i presentacions modernes. Plats com el xai al forn amb herbes del Pirineu o el bacallà confitat amb allioli de mel es serveixen amb una estètica discreta, en sintonia amb l’espai.
Dormir per menys de 40 euros per persona
Tot i que fa un temps es van publicar ofertes de 39 euros per nit, actualment és possible reservar estades per 79 euros en habitació doble estàndard, és a dir, 39,50 euros per persona. Aquesta tarifa no inclou esmorzar ni serveis addicionals, però permet accedir a una de les experiències més singulars del turisme nacional sense gastar gaire.
Aquests preus estan disponibles en plataformes com eDreams i en dates properes. Com sempre, convé reservar amb antelació i estar atent a campanyes puntuals per trobar el millor preu.
Com accedir a l’oferta
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Com arribar i què més veure a Lleida
El convent del Roser es troba al bell mig del nucli antic de Lleida, a pocs passos del riu Segre i de punts històrics com la Seu Vella, la catedral-fortalesa que domina l’horitzó, i el castell del Rei, testimoni de segles de disputes territorials.
La ciutat, sovint passada per alt a les rutes turístiques, ofereix museus, carrers medievals i una gastronomia local potent, amb mercats tradicionals i bars de vermut.
Per arribar al Parador, es pot viatjar amb AVE fins a l’estació de Lleida-Pirineus o en cotxe des de Barcelona en menys de dues hores. L’entorn convida a una escapada de cap de setmana: curta, intensa i diferent.
Una nit sagrada per menys del que imagines
Entre murs que abans acollien silenci i oració, avui s’hi brinda vi i conversa. Dormir on abans es resava, menjar on abans se celebraven misses, i fer-ho sense gastar una fortuna, sembla un caprici impossible. Però és aquí, al centre de Lleida, el testimoni que el turisme també pot ser un viatge en el temps.
T’animes a viure aquesta experiència sagrada? Comparteix aquesta joia amagada amb qui necessiti una escapada inoblidable.