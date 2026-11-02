Enoturisme amb història real: així és la finca francesa dels reis de Dinamarca que obre les seves portes

El Château de Cayx, propietat dels reis de Dinamarca, obre les seves portes al públic amb una experiència d’enoturisme que fusiona història, paisatge i cultura vinícola. En aquest enclavament privilegiat de Cahors, la tradició francesa i l’herència escandinava es troben en cada copa de malbec.
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No és una vinya qualsevol. És un espai carregat de simbolisme: residència de la família reial danesa, testimoni de segles d’activitat agrícola i punt de trobada entre dues cultures. Avui, aquest racó del sud-oest francès convida a recórrer un tros d’història viva a través del vi.
Història i orígens del Château de Cayx
Les arrels del Château de Cayx es remunten a l’Edat Mitjana. Les primeres estructures documentades daten del segle XV, tot i que l’emplaçament ja tenia funcions defensives molt abans. Durant generacions va pertànyer a noblesa francesa vinculada a aquest territori fèrtil de la vall del Lot.
El 1967, el príncep Henrik de Dinamarca, originari de la regió, va adquirir la finca juntament amb la llavors princesa Margarida. Per a ell, Cayx era un retorn emocional a la cultura vinícola de la seva infantesa. Per a ella, un espai on la identitat danesa i la francesa podien conviure. El castell es convertí en refugi familiar i en símbol discret del vincle entre ambdós països.
Avui, és tant una residència privada en determinades èpoques com un espai d’enoturisme que manté viu l’esperit històric del lloc.
La relació danesa: el príncep Henrik i la seva visió vitivinícola
El príncep Henrik, apassionat pel vi i profund coneixedor del potencial de Cahors, va transformar Cayx en un projecte vitivinícola amb ambició internacional. Sabia que el malbec, o auxerrois, com s’anomena localment, era una de les varietats més genuïnes i potents de França.
Gràcies al seu impuls, la finca va passar de ser un lloc de descans a convertir-se en un símbol cultural. Els vins de Cayx van arribar a França i a Dinamarca, convertint-se en autèntics ambaixadors del lligam entre els dos països.
Després de la mort d’Henrik el 2018, la reina Margarida i els seus fills, el rei Frederic X i el príncep Joaquim, han mantingut viu el projecte i continuen visitant el château.
La vinya i els vins: malbec en terres de Cahors
La finca s’estén per una de les zones més privilegiades de la vall del Lot, on els sòls argil·localcaris i el microclima suau permeten elaborar malbecs profunds i expressius. Sota la denominació AOC Cahors, el Château de Cayx destaca pel seu estil elegant, intens i fidel a la tradició local.
Els seus vins presenten aromes de fruita negra madura, espècies i fusta subtil. Algunes edicions especials s’embotellen amb etiquetes inspirades en la monarquia danesa, convertint-se en peces de col·lecció per als amants del vi.
La crítica especialitzada, tant francesa com danesa, ha elogiat la qualitat i la singularitat d’aquests vins, consolidant Cayx com una de les vinyes més interessants vinculades a una casa reial europea.
L’experiència de la visita: recorregut, tast i paisatge
Visitar el Château de Cayx és submergir-se en un relat que combina arquitectura medieval, vinya contemporània i memòria reial. La visita guiada, d’uns noranta minuts, permet descobrir estances històriques, caves subterrànies i la sala de bótes, on conviuen pedra centenària i tecnologia moderna.
El tast final és un dels moments més especials. Cada copa parla de la terra, del clima i de la història familiar que ha donat forma al projecte. Els jardins del château, amb vistes obertes a la vall del Lot, són un espai ideal per passejar, fer fotografies o simplement gaudir del silenci del paisatge.
La botiga del celler ofereix vins exclusius, incloses edicions limitades relacionades amb celebracions reials.
Consells pràctics per visitar el Château de Cayx
El château es troba a Luzech, a 15 km de Cahors, al cor d’Occitània. S’hi arriba fàcilment en 90 minuts des de Tolosa i en unes 2 h 30 min des de Bordeus. El transport públic és limitat, de manera que es recomana arribar-hi en vehicle privat.
Les visites s’ofereixen sobretot de primavera a tardor i cal reservar amb antelació, ja que els grups són reduïts. És recomanable portar calçat còmode i disposar de temps per gaudir de tot el recorregut.
El clima suau i assolellat de la regió fa especialment agradables les visites entre maig i setembre.
Un pont entre història, vi i reialesa
El Château de Cayx és un escenari únic on es creuen segles d’història, vinyes que respiren calma i el llegat emocional d’una família reial. Aquí, el vi no és només un producte: és un relat que connecta territoris, generacions i sensibilitats. Visitar Cayx és recórrer passadissos medievals, admirar un paisatge de vinyes i brindar amb un vi que simbolitza la unió entre Dinamarca i França.
I és potser per això que cada copa servida en aquest château té un gust especial: el de la memòria i la celebració del que és genuí. T’hi apuntes a descobrir aquesta finca reial i brindar en un castell que uneix passat i present?