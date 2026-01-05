El 2026 comença amb una gran novetat per a milions d’usuaris del transport públic: el nou Abonament Únic estatal, que permetrà viatjar per tot Espanya per 30 euros al mes en el cas dels joves de menys de 26 anys, i per 60 euros per al públic general. A Catalunya, el títol inclourà també tota la xarxa de Rodalies.
La mesura, aprovada pel Consell de Ministres i dotada amb una inversió pública de 1.371 milions d’euros, suposa un estalvi mitjà del 75% per als usuaris freqüents. Segons el ministre Óscar Puente, l’estalvi anual pot arribar fins als 5.000 euros en determinats serveis d’alta velocitat de mitja distància.
Quan i on es podrà comprar l’abonament?
L’Abonament Únic estarà disponible a partir del 12 de gener. Es podrà adquirir a través de taquilles, màquines d’autovenda, pàgines web, apps i altres canals oficials dels operadors adherits.
Aquest títol mensual serà vàlid per a:
- Autobusos interregionals de titularitat estatal
- Trens de Rodalies a Catalunya
- Trens de Mitja Distància arreu d’Espanya
Per validar cada compra, l’usuari haurà d’introduir un codi identificador únic que deixarà el preu final de cada abonament en 0 euros.
Com funciona la validesa del títol?
Un cop comprat, el viatger podrà triar una data d’inici dins dels 30 dies següents. A partir d’aquell moment, l’abonament tindrà validesa durant 30 dies naturals.
L’abonament és nominal i intransferible: només el titular el pot utilitzar i haurà d’identificar-se amb el DNI o NIE si es requereix.
Reserves, anul·lacions i possibles sancions
Per evitar bloquejos del sistema, es controla l’ús de les reserves. Si l’usuari no viatja, haurà d’anul·lar amb antelació:
- Autobusos interregionals: mínim 24 hores abans
- Mitja Distància ferroviària: mínim 60 minuts abans
Incomplir tres vegades aquest requisit pot comportar la desactivació del codi durant 60 dies sense dret a devolució.
Qui pot registrar-se per obtenir el descompte?
El descompte s’aplica als abonaments el primer ús dels quals tingui lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2026. Inclou:
- Abonament Jove: nascuts entre 2000 i 2011
- Abonament Nen: nascuts entre 2012 i 2026
- Abonament General: per a la resta de viatgers
El registre es fa mitjançant un formulari oficial on l’usuari obté el codi personal de descompte, vàlid per adquirir abonaments en tots els operadors participants.
Un 2026 amb mobilitat més accessible
Amb aquest nou sistema, el Govern pretén impulsar el transport públic, reduir emissions i facilitar la mobilitat estatal a un cost assumible. Per a Catalunya, la inclusió de Rodalies és clau, ja que permet combinar desplaçaments locals i trajectes per tot Espanya amb un únic abonament mensual.
Un any que comença amb més opcions per moure’s, més estalvi i un calendari ple de noves oportunitats per viatjar.