El 2026 comienza con una gran novedad para millones de usuarios del transporte público: el nuevo Abono Único estatal, que permitirá viajar por toda España por 30 euros al mes en el caso de los jóvenes menores de 26 años, y por 60 euros para el público general. En Cataluña, el título incluirá también toda la red de Rodalies.

La medida, aprobada por el Consejo de Ministros y dotada con una inversión pública de 1.371 millones de euros, supone un ahorro medio del 75% para los usuarios frecuentes. Según el ministro Óscar Puente, el ahorro anual puede llegar hasta los 5.000 euros en determinados servicios de alta velocidad de media distancia.

¿Cuándo y dónde se podrá comprar el abono?

El Abono Único estará disponible a partir del 12 de enero. Se podrá adquirir a través de taquillas, máquinas de autoventa, páginas web, apps y otros canales oficiales de los operadores adheridos.

Este título mensual será válido para:

Autobuses interregionales de titularidad estatal

de titularidad estatal Trenes de Rodalies en Cataluña

en Cataluña Trenes de Media Distancia en toda España

Para validar cada compra, el usuario deberá introducir un código identificador único que dejará el precio final de cada abono en 0 euros.

¿Cómo funciona la validez del título?

Una vez comprado, el viajero podrá elegir una fecha de inicio dentro de los 30 días siguientes. A partir de ese momento, el abono tendrá validez durante 30 días naturales.

El abono es nominal e intransferible: solo el titular puede utilizarlo y deberá identificarse con el DNI o NIE si se requiere.

Reservas, anulaciones y posibles sanciones

Para evitar bloqueos del sistema, se controla el uso de las reservas. Si el usuario no viaja, deberá anular con antelación:

Autobuses interregionales: mínimo 24 horas antes

mínimo 24 horas antes Media Distancia ferroviaria: mínimo 60 minutos antes

Incumplir tres veces este requisito puede conllevar la desactivación del código durante 60 días sin derecho a devolución.

¿Quién puede registrarse para obtener el descuento?

El descuento se aplica a los abonos cuyo primer uso tenga lugar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2026. Incluye:

Abono Joven: nacidos entre 2000 y 2011

nacidos entre 2000 y 2011 Abono Niño: nacidos entre 2012 y 2026

nacidos entre 2012 y 2026 Abono General: para el resto de viajeros

El registro se realiza mediante un formulario oficial donde el usuario obtiene el código personal de descuento, válido para adquirir abonos en todos los operadores participantes.

Un 2026 con movilidad más accesible

Con este nuevo sistema, el Gobierno pretende impulsar el transporte público, reducir emisiones y facilitar la movilidad estatal a un coste asumible. Para Cataluña, la inclusión de Rodalies es clave, ya que permite combinar desplazamientos locales y trayectos por toda España con un único abono mensual.

Un año que comienza con más opciones para moverse, más ahorro y un calendario lleno de nuevas oportunidades para viajar.