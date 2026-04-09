La joia del Llevant coronada com a Capital Gastronòmica de l’Arròs: sota un castell del segle X i amb sabor de mar

Hi ha llocs que es visiten i llocs que se saboregen. (I si pots fer totes dues coses sota el sol del Mediterrani, el pla frega la perfecció). Aquesta temporada, totes les mirades —i les forquilles— apunten cap a una ciutat que acaba de ser coronada com la Capital Gastronòmica del Llevant.
No és només la seva costa infinita el que atrau els viatgers, sinó una herència que es cuina a foc lent. Entre les pedres del seu imponent castell del segle X i l’aroma a llenya de taronger de les seves arrosseries, aquesta joia costanera es posiciona com la destinació imprescindible per als amants del bon viure.
Un castell mil·lenari que vigila el Mediterrani
La silueta de la ciutat està dominada per la seva fortalesa d’origen califal. Construït al segle X, aquest castell no és només un monument; és un llibre obert d’història. Des de les seves muralles, les vistes panoràmiques del golf de València tallen la respiració, recordant-nos el valor estratègic que aquesta plaça va tenir per a romans, àrabs i cristians.
Passejar pels seus merlets és viatjar en el temps. La conservació del recinte permet imaginar la vida fa mil anys, mentre la brisa marina puja per la falda de la muntanya. És el contrast perfecte: la duresa de la pedra històrica davant la serenor del blau del mar que banya els seus peus.
El bressol de l’arròs: Molt més que una paella
Però el veritable motiu del seu nou títol resideix als fogons. Aquí, la gastronomia no és una moda, és una religió. La ciutat ha sabut elevar l’arròs a la categoria d’art, defensant la recepta tradicional de la paella però innovant amb productes de proximitat que arriben directament de la llotja i l’horta veïna.
Ser Capital Gastronòmica significa compromís amb el producte. Els xefs locals aposten pel quilòmetre zero: el marisc fresc del matí, la verdura acabada de tallar i, per descomptat, el gra d’arròs amb Denominació d’Origen. (El teu paladar notarà la diferència, i la teva butxaca agrairà l’honestedat d’una cuina que no necessita artificis).
L’experiència de menjar davant del mar, amb el so de les onades com a banda sonora, és el luxe més gran que ofereix aquesta destinació. No és només alimentar-se, és participar en un ritual mediterrani que s’ha mantingut intacte durant generacions.
Un nucli antic ple de vida i color
Als peus del castell es desplega un laberint de carrers blancs i places plenes de flors. El nucli antic és el cor vibrant de la ciutat, on les tavernes tradicionals conviuen amb noves propostes culinàries que han sorgit a la calor del recent reconeixement gastronòmic.
És el lloc ideal per al “tardeo”. Perdre’s pels seus carrerons permet descobrir racons amagats, esglésies amb cúpules blaves i petites botigues d’artesania local. L’hospitalitat de la seva gent és l’ingredient secret que fa que cada visitant se senti com a casa.
Natura i platges: El descans del guerrer
Si la història i el menjar no fossin suficients, l’entorn natural acaba per enamorar. Amb platges de sorra fina i cales amagades entre penya-segats, la ciutat ofereix opcions per a tots els gustos. Des del bullici dels passejos marítims fins a la pau de les reserves naturals properes, l’equilibri és total.
És una destinació que s’adapta a tu. Busques una escapada romàntica? La tens. Un viatge familiar centrat en la cultura i l’oci? També. La Capital Gastronòmica d’aquest any és, sobretot, un lloc generós que s’entrega al visitant a través dels cinc sentits.
Deixaràs que t’ho expliquin o t’asseuràs tu mateix davant d’aquest arròs amb vistes al castell? El Llevant té una nova reina i t’està esperant amb la taula parada. La història i el sabor mai havien estat tan a prop.
Al cap i a la fi, els millors viatges són els que ens deixen un bon sabor de boca. Quin serà el primer plat que demanis quan arribis a aquest paradís mediterrani?