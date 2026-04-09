La joya del Levante coronada como Capital Gastronómica del Arroz: bajo un castillo del siglo X y con sabor a mar

Hay lugares que se visitan y lugares que se saborean. (Y si puedes hacer ambas cosas bajo el sol del Mediterráneo, el plan roza la perfección). Esta temporada, todas las miradas —y los tenedores— apuntan hacia una ciudad que acaba de ser coronada como la Capital Gastronómica del Levante.

No es solo su costa infinita lo que atrae a los viajeros, sino una herencia que se cocina a fuego lento. Entre las piedras de su imponente castillo del siglo X y el aroma a leña de naranjo de sus arrocerías, esta joya costera se posiciona como el destino imprescindible para los amantes del buen vivir.

Un castillo milenario que vigila el Mediterráneo

La silueta de la ciudad está dominada por su fortaleza de origen califal. Construido en el siglo X, este castillo no es solo un monumento; es un libro abierto de historia. Desde sus murallas, las vistas panorámicas del golfo de Valencia cortan la respiración, recordándonos el valor estratégico que esta plaza tuvo para romanos, árabes y cristianos.

Pasear por sus almenas es viajar en el tiempo. La conservación del recinto permite imaginar la vida hace mil años, mientras la brisa marina sube por la ladera de la montaña. Es el contraste perfecto: la dureza de la piedra histórica frente a la serenidad del azul del mar que baña sus pies.

La cuna del arroz: Mucho más que una paella

Pero el verdadero motivo de su nuevo título reside en los fogones. Aquí, la gastronomía no es una moda, es una religión. La ciudad ha sabido elevar el arroz a la categoría de arte, defendiendo la receta tradicional de la paella pero innovando con productos de proximidad que llegan directamente de la lonja y la huerta vecina.

Ser Capital Gastronómica significa compromiso con el producto. Los chefs locales apuestan por el kilómetro cero: el marisco fresco de la mañana, la verdura recién cortada y, por supuesto, el grano de arroz con Denominación de Origen. (Tu paladar notará la diferencia, y tu bolsillo agradecerá la honestidad de una cocina que no necesita artificios).

La experiencia de comer frente al mar, con el sonido de las olas como banda sonora, es el lujo más grande que ofrece este destino. No es solo alimentarse, es participar en un ritual mediterráneo que se ha mantenido intacto durante generaciones.

Un casco antiguo lleno de vida y color

A los pies del castillo se despliega un laberinto de calles blancas y plazas llenas de flores. El casco antiguo es el corazón vibrante de la ciudad, donde las tabernas tradicionales conviven con nuevas propuestas culinarias que han surgido al calor del reciente reconocimiento gastronómico.

Es el lugar ideal para el «tardeo». Perderse por sus callejones permite descubrir rincones escondidos, iglesias con cúpulas azules y pequeñas tiendas de artesanía local. La hospitalidad de su gente es el ingrediente secreto que hace que cada visitante se sienta como en casa.

Naturaleza y playas: El descanso del guerrero

Si la historia y la comida no fueran suficientes, el entorno natural termina por enamorar. Con playas de arena fina y calas escondidas entre acantilados, la ciudad ofrece opciones para todos los gustos. Desde el bullicio de los paseos marítimos hasta la paz de las reservas naturales cercanas, el equilibrio es total.

Es un destino que se adapta a ti. ¿Buscas una escapada romántica? La tienes. ¿Un viaje familiar centrado en la cultura y el ocio? También. La Capital Gastronómica de este año es, sobre todo, un lugar generoso que se entrega al visitante a través de los cinco sentidos.

¿Dejarás que te lo cuenten o te sentarás tú mismo frente a este arroz con vistas al castillo? El Levante tiene una nueva reina y te está esperando con la mesa puesta. La historia y el sabor nunca habían estado tan cerca.

Al fin y al cabo, los mejores viajes son los que nos dejan un buen sabor de boca. ¿Cuál será el primer plato que pidas cuando llegues a este paraíso mediterráneo?