El restaurant de Barcelona on sempre veuràs Robert Lewandowski: ni Via Veneto ni Disfrutar

Barcelona s’ha convertit en el refugi ideal per a les grans estrelles de l’esport que busquen qualitat de vida més enllà del camp. Per a Robert Lewandowski, l’equilibri entre el rendiment d’elit i la rutina diària és innegociable. Per això, quan l’astre polonès decideix sortir a menjar, no sempre el trobaràs en els clàssics temples de l’alta cuina; el seu lloc de referència és un espai que respira salut per cada costat: La Papa.
Aquest projecte, fundat per la parella argentina Agustina Prinsich i Hugo Andrelo, va néixer de la passió per la cuina saludable i el disseny. El que va començar com una aposta personal s’ha convertit en el punt de trobada favorit del davanter del FC Barcelona i la seva dona, l’experta en fitness Anna Lewandowska, qui sovint comparteix el seu entusiasme pel local a les xarxes socials.
Cuina conscient per a un davanter d’elit
El concepte de La Papa és molt més que un simple restaurant; és un híbrid entre cafeteria, espai gastronòmic i botiga de benestar. Amb locals al Carrer d’Aribau i al Carrer de Pau Claris, l’establiment s’ha especialitzat en productes frescos i elaboracions pensades per cuidar el metabolisme sense renunciar al gust.
La carta és un paradís per als amants del brunch saludable. Des de pancakes amb fruita de temporada i bowls d’açaí o xia, fins a propostes més elaborades com l’albergínia amb miso i tahini o el röstie de patata i moniato amb parmesà. És el tipus d’alimentació que encaixa a la perfecció amb la dieta estricta que segueix Lewandowski per mantenir-se al màxim nivell als seus 37 anys.
A més, per als qui tenen pressa però no volen descuidar la seva dieta, el restaurant ofereix un menú del dia per 13,90 euros que inclou opcions vegetarianes, veganes i sense gluten, totes amb un alt valor nutricional basat en fermentats, llavors i greixos saludables com l’alvocat.
La vida dels Lewandowski a Castelldefels
Des de la seva arribada el 2022, la família Lewandowski s’ha integrat plenament en l’estil de vida mediterrani. Resideixen a Castelldefels, en una impressionant propietat de tres plantes llogada al també futbolista Marc Bartra. Un entorn amb privacitat total on les filles de la parella, Klara i Laura, poden gaudir de la proximitat del mar.
En el seu dia a dia, Robert combina els entrenaments a la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb passejades per la platja i visites a locals que, com La Papa, representen la seva filosofia de vida. Tot i que se l’ha vist en restaurants de renom com l’ABaC o el Botafumeiro, la seva elecció quotidiana deixa clar que per a ell, el luxe és la salut.
Demà, quan busquis un lloc per dinar a Barcelona, recorda que pots menjar com un Bota d’Or sense sortir del centre. La Papa no és només una moda; és el reflex d’una ciutat que aposta pel benestar i que ha conquerit un dels millors jugadors del món.