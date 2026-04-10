El restaurante de Barcelona donde siempre verás a Robert Lewandowski: ni Via Veneto ni Disfrutar

Barcelona se ha convertido en el refugio ideal para las grandes estrellas del deporte que buscan calidad de vida más allá del campo. Para Robert Lewandowski, el equilibrio entre el rendimiento de élite y la rutina diaria es innegociable. Por eso, cuando el astro polaco decide salir a comer, no siempre lo encontrarás en los clásicos templos de la alta cocina; su lugar de referencia es un espacio que respira salud por cada lado: La Papa.

Este proyecto, fundado por la pareja argentina Agustina Prinsich y Hugo Andrelo, nació de la pasión por la cocina saludable y el diseño. Lo que comenzó como una apuesta personal se ha convertido en el punto de encuentro favorito del delantero del FC Barcelona y su esposa, la experta en fitness Anna Lewandowska, quien a menudo comparte su entusiasmo por el local en las redes sociales.

Cocina consciente para un delantero de élite

El concepto de La Papa es mucho más que un simple restaurante; es un híbrido entre cafetería, espacio gastronómico y tienda de bienestar. Con locales en el Carrer d’Aribau y en el Carrer de Pau Claris, el establecimiento se ha especializado en productos frescos y elaboraciones pensadas para cuidar el metabolismo sin renunciar al sabor.

El menú es un paraíso para los amantes del brunch saludable. Desde pancakes con fruta de temporada y bowls de açaí o chía, hasta propuestas más elaboradas como la berenjena con miso y tahini o el rösti de patata y boniato con parmesano. Es el tipo de alimentación que encaja a la perfección con la dieta estricta que sigue Lewandowski para mantenerse al máximo nivel a sus 37 años.

Además, para quienes tienen prisa pero no quieren descuidar su dieta, el restaurante ofrece un menú del día por 13,90 euros que incluye opciones vegetarianas, veganas y sin gluten, todas con un alto valor nutricional basado en fermentados, semillas y grasas saludables como el aguacate.

La vida de los Lewandowski en Castelldefels

Desde su llegada en 2022, la familia Lewandowski se ha integrado plenamente en el estilo de vida mediterráneo. Residen en Castelldefels, en una impresionante propiedad de tres plantas alquilada al también futbolista Marc Bartra. Un entorno con privacidad total donde las hijas de la pareja, Klara y Laura, pueden disfrutar de la proximidad del mar.

En su día a día, Robert combina los entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con paseos por la playa y visitas a locales que, como La Papa, representan su filosofía de vida. Aunque se le ha visto en restaurantes de renombre como el ABaC o el Botafumeiro, su elección cotidiana deja claro que para él, el lujo es la salud.

Mañana, cuando busques un lugar para almorzar en Barcelona, recuerda que puedes comer como un Bota de Oro sin salir del centro. La Papa no es solo una moda; es el reflejo de una ciudad que apuesta por el bienestar y que ha conquistado a uno de los mejores jugadores del mundo.