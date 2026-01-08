Aquest és el restaurant més antic de Girona: 130 anys d’història i un xuixo llegendari

Casa Marieta ha estat testimoni de guerres, canvis socials i generacions de comensals. Avui, continua oferint cuina tradicional en un entorn ple de memòria.
Des de 1892, aquest restaurant situat a la Plaça de la Independència ha alimentat locals i viatgers. Conserva l’esperit de casa de menjars catalana, amb plats que evoquen la cuina de les àvies. Entrar a Casa Marieta és també entrar en una càpsula del temps: una fusió entre gust, memòria i arrels.
Un racó amb memòria al cor de Girona
Casa Marieta va néixer a finals del segle XIX com una fonda humil. En els seus orígens va tenir altres noms, Bar Trol, Can Bartrol o Ca la Bartrola, fins que Maria Vinyoles, coneguda com “Marieta”, va adquirir el negoci l’any 1901 i li va donar la seva identitat definitiva.
La seva ubicació, al cor de Girona, li ha permès viure la història de la ciutat en primera línia: des de èpoques de conflicte fins a la consolidació turística. El que el fa especial no és només la seva longevitat, sinó haver mantingut l’essència malgrat els canvis.
Plats amb història i tradició catalana
La carta de Casa Marieta és un homenatge a la cuina catalana de sempre. El suquet de peix, l’ànec amb peres, l’espatlla de xai al forn o les mandonguilles amb sípia són plats que connecten amb la memòria gustativa de moltes llars.
Tot es cuina amb producte fresc de mercat, sense artificis. Receptes que han passat de generació en generació, mantenint l’autenticitat com a senyal d’identitat.
Amb una capacitat per a prop de 150 comensals, segueix sent punt de trobada habitual de famílies, grups i visitants que busquen una experiència gastronòmica amb valor històric.
L’estètica de l’antic: pedra, forja i vitralls
El local conserva una estètica única: parets de pedra, fusta antiga, detalls en ferro forjat i estris de cuina tradicionals. Un espai que parla sense necessitat de paraules.
Un dels racons més especials és la Carbonera, una antiga zona de carbó reconvertida en menjador, amb vitralls artesanals que narren el cicle del vi —de la vinya al celler i a la copa. Un ambient que transforma el menjar en una experiència sensorial completa.
Un xuixo com a emblema local
El xuixo és potser el dolç més icònic de Girona: pasta de full fregida, farcida de crema i coberta de sucre. Tot i que no és exclusiu de Casa Marieta, forma part de la seva carta com a símbol del territori.
Menjar-ne un aquí té un significat especial: connecta amb els records d’infantesa, les festes majors i les tardes de diumenge. És un gest d’arrelament i, alhora, una petita celebració del passat.
Casa Marieta avui: tradició viva al segle XXI
Tot i el seu caràcter històric, el restaurant ha sabut adaptar-se als nous temps. La carta està disponible en diversos idiomes i ofereixen servei per emportar, mantenint la qualitat i el respecte per la tradició.
És membre reconegut del Cercle de Restaurants Centenaris d’Espanya, i participa en rutes gastronòmiques com el “picnic Casa Marieta”, que uneix patrimoni, turisme i cuina local. Avui, més que mai, representa una manera de fer i de viure la restauració que resisteix a la pressa i a la pèrdua d’identitat.
On el temps s’asseu a taula
En un món on tot canvia ràpidament, Casa Marieta ens recorda que hi ha llocs on el temps s’atura per escoltar, per recordar, per assaborir.
Quins espais queden on cada plat explica una història?
Si passes per Girona, no dubtis a seure a taula. I si ja ho has fet, comparteix-ho. Perquè preservar la memòria també és explicar-la.