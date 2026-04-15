60 anys fent història: el Bar Nuri de Barcelona s’actualitza sense perdre l’essència familiar

En una Barcelona que canvia de pell a cop de franquícia i locals sense ànima, que un emblema de barri compleixi 60 anys és gairebé un miracle. El Bar Nuri, aquell racó sagrat del Poblenou on s’han tancat negocis i celebrat batejos durant sis dècades, ha decidit que és el moment d’evolucionar per no morir. La família Nuri, autèntica institució gastronòmica de la ciutat, acaba d’anunciar una transformació que té els veïns en xua.
No és una simple reforma estètica. És una declaració d’intencions. Després de més de mig segle sent el punt de trobada de generacions, el local es prepara per a una nova etapa que busca maridar el respecte per la tradició amb les exigències del comensal del segle XXI. (I sí, nosaltres també respirem aliviats en saber que l’esperit de la “iaia” Nuri segueix més viu que mai).
L’herència d’una saga imparable
La història del Bar Nuri és la història d’una família que va començar amb un petit mostrador i va acabar aixecant un imperi basat en el producte fresc i el tracte proper. El que va començar l’any 1962 com una modesta bodega es va transformar, gràcies a l’esforç de la fundadora, en un lloc de pelegrinatge per als amants de les tapes autèntiques. Avui, és la segona i tercera generació la que pren les regnes d’aquest canvi estratègic.
El grup Família Nuri, que ja compta amb altres èxits a la ciutat com el Ca la Nuri o el Xiroi, sap que el Bar Nuri és el seu “quilòmetre zero”. Per això, aquesta reinvenció no busca convertir el local en un espai minimalista i fred, sinó potenciar allò que el va fer gran: la cuina de xup-xup i l’alegria de compartir taula en un ambient que et faci sentir com a casa.
Què canvia i què es queda al plat?
La gran pregunta que es fan els habituals és si seguiran trobant aquells sabors que formen part de la seva memòria emocional. La resposta és un rotund sí. La nova carta aposta per una cuina de mercat on el mar i la muntanya es donen la mà, però amb presentacions més acurades i tècniques actualitzades. L’objectiu és clar: atraure el públic jove sense expulsar el client que hi va cada matí des dels anys 70.
L’aposta pel producte local segueix sent innegociable. Peix de la llotja, verdures de proximitat i aquell arròs que els ha donat fama mundial són els pilars sobre els quals es construeix aquesta nova etapa. La família Nuri entén que en la senzillesa de l’ingredient resideix la verdadera excel·lència, i és precisament aquesta honestedat la que volen blindar amb la reobertura de l’establiment.
Un disseny que abraça el passat
La transformació també és visual. El nou Bar Nuri fuig de les modes passatgeres i aposta per un interiorisme que ret homenatge a les tabernes clàssiques de Barcelona, però amb un to contemporani i lluminós. Es busca un espai on la barra segueixi sent la gran protagonista, aquell lloc on la xerrada flueix tan ràpid com les canyes ben tirades.
És vital que els espais gastronòmics mantinguin la seva identitat perquè els barris no perdin l’essència. La Família Nuri ha sabut llegir aquest sentiment i ha dissenyat un local que convida a la sobretaula llarga, a recuperar el plaer de menjar sense mirar el rellotge.
El futur d’un llegat compartit
Reinventar-se després de 60 anys requereix valentia i, sobretot, molt d’amor per l’ofici. Amb aquest moviment, la família assegura la continuïtat d’un nom que és sinònim de qualitat a Barcelona. No és només obrir les portes d’un restaurant; és mantenir oberta una finestra a la història viva de la gastronomia catalana més popular i estimada.
Si ets dels que gaudeix amb una bona tapa de calamars o un arròs que tingui un gust de glòria beneïda, la cita al nou Bar Nuri és obligatòria. És l’oportunitat de celebrar que, a vegades, les coses canvien perquè l’important segueixi exactament igual. Estàs llest per brindar per uns altres seixanta anys més d’èxits?
Al cap i a la fi, la clau de la Família Nuri sempre ha estat la mateixa: cuinar per als altres com si ho fessin per a ells mateixos. I aquest ingredient secret és el que cap robot de cuina ni cap franquícia podrà replicar mai.