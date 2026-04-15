60 años de historia: el Bar Nuri de Barcelona se actualiza sin perder su esencia familiar

En una Barcelona que cambia de piel a golpe de franquicia y locales sin alma, que un emblema de barrio cumpla 60 años es casi un milagro. El Bar Nuri, ese rincón sagrado del Poblenou donde se han cerrado negocios y celebrado bautizos durante seis décadas, ha decidido que es el momento de evolucionar para no morir. La familia Nuri, auténtica institución gastronómica de la ciudad, acaba de anunciar una transformación que tiene a los vecinos en vilo.

No es una simple reforma estética. Es una declaración de intenciones. Después de más de medio siglo siendo el punto de encuentro de generaciones, el local se prepara para una nueva etapa que busca maridar el respeto por la tradición con las exigencias del comensal del siglo XXI. (Y sí, nosotros también respiramos aliviados al saber que el espíritu de la «abuela» Nuri sigue más vivo que nunca).

La herencia de una saga imparable

La historia del Bar Nuri es la historia de una familia que comenzó con un pequeño mostrador y terminó levantando un imperio basado en el producto fresco y el trato cercano. Lo que comenzó en 1962 como una modesta bodega se transformó, gracias al esfuerzo de la fundadora, en un lugar de peregrinación para los amantes de las tapas auténticas. Hoy, es la segunda y tercera generación la que toma las riendas de este cambio estratégico.

El grupo Familia Nuri, que ya cuenta con otros éxitos en la ciudad como Ca la Nuri o Xiroi, sabe que el Bar Nuri es su «kilómetro cero». Por eso, esta reinvención no busca convertir el local en un espacio minimalista y frío, sino potenciar aquello que lo hizo grande: la cocina de chup-chup y la alegría de compartir mesa en un ambiente que te haga sentir como en casa.

¿Qué cambia y qué se queda en el plato?

La gran pregunta que se hacen los habituales es si seguirán encontrando esos sabores que forman parte de su memoria emocional. La respuesta es un rotundo sí. La nueva carta apuesta por una cocina de mercado donde el mar y la montaña se dan la mano, pero con presentaciones más cuidadas y técnicas actualizadas. El objetivo es claro: atraer al público joven sin expulsar al cliente que va cada mañana desde los años 70.

La apuesta por el producto local sigue siendo innegociable. Pescado de la lonja, verduras de proximidad y ese arroz que les ha dado fama mundial son los pilares sobre los que se construye esta nueva etapa. La familia Nuri entiende que en la sencillez del ingrediente reside la verdadera excelencia, y es precisamente esta honestidad la que quieren blindar con la reapertura del establecimiento.

Un diseño que abraza el pasado

La transformación también es visual. El nuevo Bar Nuri huye de las modas pasajeras y apuesta por un interiorismo que rinde homenaje a las tabernas clásicas de Barcelona, pero con un tono contemporáneo y luminoso. Se busca un espacio donde la barra siga siendo la gran protagonista, ese lugar donde la charla fluye tan rápido como las cañas bien tiradas.

Es vital que los espacios gastronómicos mantengan su identidad para que los barrios no pierdan la esencia. La Familia Nuri ha sabido leer este sentimiento y ha diseñado un local que invita a la sobremesa larga, a recuperar el placer de comer sin mirar el reloj.

El futuro de un legado compartido

Reinventarse después de 60 años requiere valentía y, sobre todo, mucho amor por el oficio. Con este movimiento, la familia asegura la continuidad de un nombre que es sinónimo de calidad en Barcelona. No es solo abrir las puertas de un restaurante; es mantener abierta una ventana a la historia viva de la gastronomía catalana más popular y querida.

Si eres de los que disfruta con una buena tapa de calamares o un arroz que tenga un sabor de gloria bendita, la cita en el nuevo Bar Nuri es obligatoria. Es la oportunidad de celebrar que, a veces, las cosas cambian para que lo importante siga exactamente igual. ¿Estás listo para brindar por otros sesenta años más de éxitos?

Al fin y al cabo, la clave de la Familia Nuri siempre ha sido la misma: cocinar para los demás como si lo hicieran para ellos mismos. Y este ingrediente secreto es el que ningún robot de cocina ni ninguna franquicia podrá replicar jamás.