Un poble mediterrani de 700 habitants amaga la piscina natural d’aigües turqueses més espectacular d’Espanya

Segur que has vist les fotos a Instagram i t’has preguntat on s’amaga aquesta aigua turquesa que sembla treta del Carib. València és molt més que platges abarrotades i para-sols impossibles de trobar.
Existeix un petit municipi a l’interior que guarda un secret aquàtic capaç de deixar-te sense alè. És un racó on la natura ha fet tota la feina dura perquè tu només t’hagis de preocupar de desconnectar del món. (Sí, nosaltres també ens sentim en pau només de mirar-ho).
Per què aquest poble és la nova destinació “top”
El lloc es diu Bugarra, un petit poble a la comarca dels Serrans. El seu atractiu no resideix en grans hotels de luxe, sinó en una piscina natural que s’ha convertit en l’obsessió dels valencians que busquen alguna cosa autèntica.
És un enclavament on el riu Túria regala una zona de bany que sembla dissenyada per un arquitecte de la natura. La combinació d’aigües fresques, una vegetació que et protegeix del sol i un entorn que convida a la calma absoluta, el fa irresistible per a aquest estiu.
La afluència ha crescut un 40% aquest any. Si vols gaudir d’aquest oasi amb calma, evita els caps de setmana d’agost o arriba abans de les 10:00 del matí. El teu “jo” del futur t’ho agrairà.
El bany que desafia la calor extrema
El que fa especial aquesta destinació no és només la bellesa de l’aigua, sinó la seva ubicació privilegiada. Estem parlant d’un entorn on el microclima ajuda a que la temperatura sigui molt més agradable que a la ciutat, on l’asfalt sembla cremar.
Molts obliden que la veritable joia d’aquesta zona és la qualitat de l’aigua. És un bany natural, net i vigoritzant. És la fórmula perfecta per fugir de la humitat de la costa i gaudir d’una jornada d’alta intensitat en contacte directe amb la natura pura.
El truc dels experts en escapades
No et limitis a arribar, tirar la tovallola i ficar-te a l’aigua. L’autèntic secret dels qui coneixen bé Bugarra és aprofitar la jornada per recórrer els senders propers. La llum que banya la vall al capvespre és, senzillament, una altra lliga. (Creu-nos, les fotos no necessiten cap filtre).
A més, la gastronomia local és el complement ideal. Busca aquelles petites tavernes on el menú és casolà i et tracten com a un més del poble. Aquí és on resideix la veritable experiència valenciana, lluny de les trampes per a turistes.
És el final de la teva recerca de platja?
La febre per aquesta destinació ha fet que les cerques es disparin. És l’efecte crida del que és real. La gent ja no vol esperar hores en un embús per aparcar a prop d’una platja plena de burilles; busca històries, busca llocs on les celebrities desconnecten de la seva pròpia fama i de l’escrutini públic.
Bugarra s’ha posicionat enguany com l’alternativa intel·ligent per al viatger que busca qualitat. Si aconsegueixes trobar un lloc, prepara’t per gaudir d’unes hores que, t’ho assegurem, recordaràs durant tot l’hivern. T’arriscaràs a deixar-ho per a l’últim moment?
Porta escarpins. Encara que la zona està molt ben cuidada, el fons del riu té pedres naturals que poden ser relliscoses. La seguretat és la clau perquè l’experiència sigui de deu.