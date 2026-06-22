L’oasi més bonic al centre de Barcelona perfecte per anar amb gos: llac amb ninfes i un palau del segle XX

Barcelona és molt més que el bullici de la Sagrada Família o les cues interminables del Park Güell. Si busques aquell racó on el soroll dels cotxes desapareix i l’aire es torna fresc de veritat, tenim una pista que gairebé ningú coneix.
Oblida’t de l’asfalt per un moment. Existeix un jardí de conte que sembla extret directament de la Barcelona més sofisticada de principis del segle XX i que ha aconseguit mantenir-se fora del radar turístic massiu.
Un refugi d’alta burgesia al bell mig de Sant Gervasi
Parlem dels Jardins de la Fundació Julio Muñoz Ramonet, una joia oculta al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Aquest espai no és només un parc; és el llegat de l’alta burgesia catalana que avui podem gaudir tots amb accés lliure i gratuït.
El que realment atrapa és la seva atmosfera: un disseny original del paisatgista francès Jean-Claude-Nicolas Forestier, qui també va ser l’artífex de la transformació verda de Montjuïc. Aquí trobaràs tres terrasses esglaonades, estanys amb nenúfars i pèrgoles que conviden a perdre’s sense mirar el rellotge.
És el lloc perfecte per a una passejada relaxant amb el teu gos, sempre que el portis lligat i respectis les normes de convivència per mantenir aquest pulmó verd impecable.
Vegetació exòtica i arquitectura palatina
Si t’agrada la botànica, prepara la càmera. El recinte és un desplegament de llorers, glicines, magnòlies i cirerers del Japó que creen un microclima natural capaç d’aïllar-te del soroll urbà. (Sí, és difícil creure que segueixes a Barcelona quan escoltes el cant dels ocells en lloc de les motos).
La peça central és l’impressionant Palau del Marquès d’Alella, una obra mestra signada per l’arquitecte Enric Sagnier i Villavecchia entre 1917 i 1922. Amb la seva façana renaixentista i les seves torres, la casa imposa tant com el jardí que la custodia.
Per cert, no tot és passejar per fora. Pots reservar visites guiades de 60 minuts per conèixer l’interior del palau, incloent-hi el seu majestuós vestíbul i sales de la planta baixa.
Com arribar sense donar voltes
L’oasi es troba al carrer Muntaner, 282. És molt senzill arribar-hi a peu si passeges des de la zona de l’Avinguda Diagonal o la Travessera de Gràcia.
Si prefereixes el transport públic, l’opció més còmoda és utilitzar l’estació de Gràcia dels Ferrocarrils (FGC), que et deixarà a escassos minuts caminant. L’horari és molt generós: pots visitar-lo qualsevol dia de la setmana, de 10:00 a 20:00 hores.
Ara que ja tens el pla per al cap de setmana, continuaràs atrapat en el soroll o et prendràs aquest respir entre nenúfars que tant et mereixes?