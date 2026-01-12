La ruta de senderisme que atrau els amants del misteri és a la Vall d’Aran i està envoltada de llegendes

La Vall d’Aran és territori de llegendes. Entre muntanyes altes, rius glacials i boscos que semblen sortits d’un conte, s’hi amaga una de les rutes més sorprenents del Pirineu català: el Camin dera Bruisha, al poble aranès de Tredòs. Un sender curt, fàcil i encantat que fascina tant els amants del misteri com les famílies amb infants.
La ruta de senderisme que recorre una antiga via de tren abandonada entre túnels i cascades als Pirineus de Catalunya i és ideal per a nens
La cascada més sorprenent de Catalunya: l’aigua brolla entre els arbres i ha sortit a la gran pantalla
A pocs minuts de Baqueira Beret i immers en un paisatge de fagedes i avets, aquest itinerari convida a caminar sense pressa i deixar-se endur per una història antiga que encara respira entre els arbres.
Què és el Camin dera Bruisha?
Aquest sender, que en aranès significa literalment “el camí de la bruixa”, és una ruta circular d’unes 2 hores, d’uns 1,9 km i apte per a tots els públics. Discorre al costat del riu Aiguamòg, entre ombres verdes, troncs coberts de molsa i racons que semblen preparats per sorprendre.
La particularitat del recorregut és que combina natura i fantasia: cases de personatges màgics, escultures de fusta, arbres amb ulls, jocs, columpis i elements interactius que converteixen la ruta en una aventura viva, especialment per als més petits.
Abans de començar: què cal saber?
Aparcament: Tredòs disposa d’un petit pàrquing just al punt d’inici del camí. És recomanable arribar aviat, sobretot en caps de setmana i festius.
Equipament: Tot i ser una ruta curta, és un sender de muntanya. Cal dur calçat adequat, roba còmoda i, si és hivern, abric i precaució pel gel.
Què t’espera al camí?
La ruta és una successió de petites sorpreses que juguen amb la imaginació. El bosc s’hi converteix en escenari i els caminants, en protagonistes d’un conte.
La Casa de l’Hada de les Dents rep els visitants amb un petit refugi de fusta i una història escrita que encanta els infants. Uns metres més enllà, apareix el moment més esperat: la Casa de la Bruixa, on potser et saludarà si tens sort.
A més, el camí està ple de columpis, ponts de fusta, escultures amb formes fantàstiques i racons pensats per descansar o fer fotos. Fins i tot hi ha un desviament cap a Eth Cornèr Màgic, amb una gran escombra i un barret de bruixa gegant.
Guia pas a pas del Camin dera Bruisha
- 1. Inici a l’aparcament de Tredòs: un cartell de benvinguda i una figura de bruixa marquen l’entrada al sender.
- 2. Casa de l’Hada de les Dents: primera parada màgica del recorregut.
- 3. Casa de la Bruixa: el punt més emblemàtic. De tant en tant, hi trobareu una bruixa real representant la seva llegenda.
- 4. Zona de descans: bancs, columpis i vistes al riu Aiguamòg.
- 5. Eth Cornèr Màgic: escombra gegant, barrets, decoracions misterioses.
- 6. Pont de fusta: un pas elevat sobre el riu que ofereix una de les imatges més boniques de la ruta.
- 7. Tramo final: el camí s’obre fins a enllaçar amb una pista que retorna al poble.
- 8. Cascada i escultures d’animals: tancament perfecte del recorregut.
La ruta és d’accés lliure durant tot l’any. A l’estiu, alguns dies s’hi ofereix una versió teatralitzada per famílies, amb contacontes i petites sorpreses.
On menjar a Tredòs?
Una opció molt recomanable és Era Caseta des Deth Mestre, que ofereix cuina tradicional aranesa en un ambient acollidor: olles, carns d’alta muntanya, trinxats i productes locals.
Altres plans: banys termals i allotjaments amb encant
A prop del poble es troben els Banh de Tredòs, un conjunt termal natural perfecte per relaxar-se. I qui vulgui allotjar-se a tocar del sender pot cercar apartaments a Tredòs o Baqueira, ideals per combinar natura, gastronomia i escapades d’hivern.
Com arribar a la Vall d’Aran?
Des de Barcelona en cotxe: 4 h 30 min per l’A-2 o AP-2 fins a Lleida, i després per la N-230 fins al túnel de Vielha.
En transport públic: tren o bus fins a Lleida i, des d’allà, bus directe fins a Vielha.
El Camin dera Bruisha és una de les rutes més originals del Pirineu: senzilla, encantadora i plena de detalls que converteixen un passeig curt en un record inesborrable.