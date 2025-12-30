Jumping parks, arcades i experiències XXL que arrasen a les xarxes: els grans centres d’oci que s’estenen per la Barcelona

En alguns caps de setmana, la ciutat sembla respirar un aire diferent. No és el ritme dels mercats ni l’eco de les terrasses. És un altre tipus de remor, més elèctrica, que neix dins de naus enormes on la llum es mou com un reflex de videojoc i els crits d’alegria salten d’un racó a l’altre.
Espais que fa uns anys havien estat magatzems o tallers avui vibren amb un altre propòsit. I mentre hi entres, t’adones que l’oci contemporani està escrivint una nova geografia al voltant de Barcelona.
Un fenomen que creix com una onada
Les xarxes socials han convertit el joc en espectacle. Saltar, córrer, teatralitzar, gravar. Tot forma part d’un mateix ritual compartit. Els macrocentres d’oci es multipliquen per la Barcelona metropolitana amb la mateixa facilitat amb què es viralitza un vídeo. Ho expliquen els qui lideren aquest sector. No és només qüestió de sortir de Barcelona, sinó de portar una oferta moderna a zones amb demanda creixent.
Hi ha qui mira cap a la Xina o als Estats Units per entendre aquesta evolució. Allà, els centres de més de deu mil metres quadrats són part de la quotidianitat. Aquí, estem en el preludi d’aquest moviment. I cada inauguració confirma que l’interès no és una moda passatgera, sinó un canvi en la manera d’entendre el temps lliure.
Els regnes del salt: de Terrassa a Badalona
A Terrassa, el nou Urban Planet s’ha convertit en un reclam immediat. Tres mil metres quadrats on les cames elàstiques s’estenen com un paisatge futurista. Hi ha un tobogan de set metres, un circuit de proves que recorda Ninja Warrior i sales que brillen sota llum fosforescent. Mentre els nens s’exhaureixen de tant saltar, els pares observen des del sports bar, que actua com a mirador privilegiat.
És el primer Urban Planet de Catalunya. Una peça més d’un engranatge en expansió. La fórmula combina tres paraules: esport, diversió i comunitat. Saltar, diuen, et fa més feliç. I observant la coreografia improvisada dels qui s’hi llancen, costa contradir-ho.
Badalona, per la seva banda, viu aquests mesos una febre distinta. El HiJump Park s’ha convertit en el nou planazo de les xarxes. Abans de la inauguració, alguns vídeos superaven les vuit-centes mil visualitzacions. El seu circuit impossible eleva els visitants fins als quatre metres i es mou amb una energia que recorda les partides més frenètiques de Super Mario.
És un univers acolxat de mil set-cents metres quadrats, ple de tobogans monumentals, camps de futbol inflables, zones de mates i teixits que atrapen els cossos com una teranyina gegant. Tot està pensat perquè els peus no toquin el terra, ni tan sols per pensar.
Experiències que et posen dins del joc
Però l’oferta no s’acaba en la força del cos. S’estén cap a un terreny més immersiu, on el joc es converteix en aventura. A Terrassa, el centre GameSide desplega un món propi de mil metres quadrats. Es presenta com un videojoc en primera persona, però sense pantalles. Vint sales temàtiques i quatre universos que et porten de selvas impossibles a galions pirates, o fins i tot a una escola de màgia que sembla treta d’una altra època.
Mentre recorres passadissos, esquives feixos làser o creues ponts sobre lava amb un punt de teatre, t’adones que aquí el protagonista ets tu. I potser és per això que aquesta experiència genera tanta addicció: converteix la quotidianitat en relat.
També hi ha espai per a l’humor i la competició. La sala de karaoke privat, el QuizShow a l’estil televisiu i els dards interactius formen part d’una mateixa atmosfera, una que convida a oblidar l’hora.
Altres temples del joc: des de tirolines fins a reptes gegants
A Cornellà, JumpYard desplega gairebé tres mil metres quadrats dedicats exclusivament al salt. Té una tirolina interior de cent metres, una vintena d’activitats i un entorn que combina tecnologia i destresa física.
A Terrassa, la Lanzadera Spark81 i altres propostes similars treballen en una línia que molts defineixen com a oci esportiu. T’esforces, sues, però tot passa dins d’un joc que et manté despert. El mateix passa a Kumove Game, a l’Hospitalet. Els seus reptes digitals i la constant sensació de persecució recorden l’adrenalina d’una pantalla, però amb el cos com a comandament.
A Vilanova, l’experiència també es desdobla. Oca Loka proposa un joc de l’oca gegant que ha acumulat milions de visualitzacions. Tot pren una escala insospitada. Daixos enormes, proves instagramejables i una energia que contagia fins i tot els que només s’ho miren.
Escape rooms que ja són un món a part
Les escape rooms han evolucionat molt més enllà d’un enigma en una habitació. Avui, algunes s’han convertit en petits parcs temàtics. A Terrassa, La Taberna es manté entre les deu millors del món. Un vaixell amagat dins una nau industrial sosté el misteri que ningú vol revelar. El secretisme forma part del joc, i els participants surten amb la sensació d’haver travessat un film.
A Santa Coloma, K.O.N.G Protocol reprodueix un parc abandonat ple de criatures irreals. Entre catacumbes i llums intermitents, el joc construeix una atmosfera que sembla extreta de Resident Evil o de Jurassic Park. I encara n’hi ha més. Una miniciutat ciberpunk, Cybercity 2049, continua sorprenent els jugadors amb un univers que recorda Blade Runner i que confirma que aquest tipus d’oci ha arribat a un altre nivell.
Arcades de neó i nostàlgia sense filtres
Si hi ha un lloc on la llum sembla recordar els anys vuitanta, és a Game Station, a l’Hospitalet. Mil metres quadrats de recreatives que brillen intensament. Hi ha màquines de ball, motos, surf, pistoles, air hockey. I també realitat virtual, jocs analògics i zones per als més petits. Un temple del neó que ha esdevingut viral en pocs mesos.
@elviajedeivan 🕹️EL NUEVO PARAÍSO DE LAS MÁQUINAS RECREATIVAS HA LLEGADO A BARCELONA👾 🤯 Sí, sí… ¡vas a flipar con este lugar gigantesco! 🕹️ Aquí encontrarás las máquinas arcade más alucinantes que te puedas imaginar. 🧸 También tienen juegos para conseguir peluches, y atención… ¡hasta labubus incluidos! 🎉 Un planazo para venir en familia, celebrar tu cumple o simplemente pasarlo en grande. 👧 Perfecto para niños y adultos, con un chiquipark gigante lleno de diversión. 🏍️ Podrás conducir una moto, pilotar un coche de carreras o incluso volar un avión. 💃 ¡También hay máquinas para bailar, disparar y vivir experiencias de realidad virtual únicas! 🎳 No faltan los clásicos: bolos, básquet, juegos de pelotas y retos de reflejos. 🎱 Además, tienen salas de billar y zonas privadas para celebraciones. 🎁 Cada partida te da tickets que puedes canjear por premios increíbles. 🍔 Y no te vayas sin pasar por su zona de bar, con snacks y bebidas originales. 📍 Todo esto y más lo encontrarás en Game Station, el nuevo templo de la diversión en Barcelona. 🔖 Guárdate este planazo y mándaselo a quien sabes que se va a picar jugando. 🤗 Y tú, ¿a quién te vas a traer? Publi (invitación) #GameStationBarcelona #ArcadeBarcelona #PlanesBarcelona #DiversiónAsegurada #VideojuegosBarcelona ♬ sonido original – Iván Gálvez✈️ El viaje de Iván
A Esplugues, l’Associació ARCADE ha aixecat un santuari retro. Dues plantes amb més de cent vint màquines que daten dels anys seixanta. Aquí no pagues per partida, sinó per mantenir viu un patrimoni que fa de la nostàlgia un acte compartit. Matar marcians o conduir cotxes virtuals adquireix un altre significat quan els comandaments tenen dècades d’història.
Una nova cartografia del lleure metropolità
Entre salts, pantalles, reptes i universos impossibles, aquests espais han construït una nova manera d’entendre el temps lliure. Són llocs on els adults recuperen un joc que havien oblidat i on els més joves descobreixen una forma d’oci que barreja activitat física, tecnologia i relat.
A mesura que avança la tarda, mentre es tanquen llums i es recullen obstacles, queda la sensació que el joc continua allà dins, esperant el proper visitant. I potser aquesta és la clau de tot plegat: fer que cada persona que hi entra torni a sentir, per uns instants, la llibertat d’un cap de setmana sense horari.