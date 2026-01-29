El municipi català que converteix la història en viu recreant el final de la Batalla de l’Ebre

Allà on el riu Ebre dibuixa un meandre gairebé perfecte s’alça Flix, un municipi que combina natura, memòria i patrimoni com pocs altres. La seva silueta medieval, el seu entorn fluvial protegit i els vestigis d’un passat convuls han convertit aquesta vila de la Ribera d’Ebre en un punt imprescindible per entendre un dels episodis més durs de la Guerra Civil.
Flix no només destaca pel seu paisatge, sinó també per ser l’escenari del final de la Batalla de l’Ebre, la contesa més llarga i devastadora del conflicte. Avui, el municipi manté viu aquest record a través de monuments, espais museïtzats i una recreació anual que atreu centenars de persones.
Un viatge pel seu passat medieval
El nucli antic conserva l’empremta del seu origen medieval: la plaça Major, epicentre de vida social i mercats; la plaça de l’Església, presidida per un freixe centenari que marca el nivell que va assolir la riuada de 1907; i l’església de la Mare de Déu de l’Assumpció, un temple del segle XVII que encara mostra elements gòtics originals.
També sorprenen racons com els pòrtics de la carrer Major i el Molí d’Oriol, un antic molí d’oli del segle XV avui convertit en espai museístic. Però si hi ha un símbol que domina la vila, aquest és el Castell Nou.
El Castell Nou: guardian d’un passat convuls
A la part alta, sobre una colina, s’alça el Castell Nou, una fortificació del 1837 que fou clau durant les guerres carlines i, posteriorment, en la defensa del pas de barca. Després d’anys d’abandonament, el 2009 es va restaurar i avui ofereix vistes privilegiades del meandre i l’entramat històric del poble.
Del vell castell sarraí, destruït durant la Guerra de Successió, només en queden alguns vestigis dispersos, però suficients per comprendre el seu paper estratègic al llarg dels segles. Als afores, la ermita del Remei, excavada parcialment a la roca, completa aquest itinerari històric.
Una ubicació marcada per la guerra
Flix va ser una de les primeres poblacions catalanes bombardejades durant la Guerra Civil. La seva posició estratègica i la indústria dedicada a la fabricació de cloratita la convertiren en objectiu prioritari. Del passat bèl·lic encara en resten diversos refugis antiaeris, com el del carrer Sant Josep, avui museïtzat amb sons de sirenes, avions i bombes per fer reviure el drama de la població civil.
A la vora del riu es conserven també els refugis dels Pontoners, excavats pel mateix Exèrcit de l’Ebre per protegir-se durant el replegament. Les seves galeries d’uns 10 a 15 metres permeten entendre la duresa d’aquells moments finals.
Una recreació que manté viva la memòria
El vincle emocional de Flix amb la Batalla de l’Ebre és tan profund que cada novembre el municipi celebra una de les recreacions històriques més impressionants de Catalunya. Més d’un centenar de participants, vinguts de tot l’Estat, donen vida a soldats republicans, tropes franquistes, personal sanitari i famílies que fugien del foc.
A pocs metres del públic, es representen els últims instants de la retirada republicana, inclosa la simbòlica destrucció del pont de ferro, un efecte d’escenografia que sorprèn cada any els assistents. L’atenció al detall, els uniformes, l’ambient i la tensió narrativa converteixen aquest acte en un autèntic viatge emocional al 1938.
Durant tres dies, Flix ofereix activitats complementàries: presentacions de llibres, teatre, projeccions, rutes guiades i fins i tot ballem d’època que mostren com era la vida durant la guerra. L’esdeveniment acaba amb una cerimònia simbòlica: el llançament d’una corona de llorer al riu en honor a les víctimes.
Un destí per recordar, entendre i sentir
Visitar Flix és endinsar-se en la història recent de Catalunya d’una manera diferent: viu, tangible i profundament humana. El meandre, el castell, els refugis i, sobretot, la recreació anual converteixen aquest municipi en un espai on passat i present dialoguen a cada racó.
Si busques una escapada amb paisatge, patrimoni i memòria, Flix et sorprendrà. I si hi vas durant la recreació de la Batalla de l’Ebre, viuràs un cap de setmana únic que no s’oblida.