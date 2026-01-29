Catalunya viu el millor moment per esquiar: gruixos espectaculars i neu de primera qualitat

Catalunya viu una de les millors temporades d’esquí del segle. Les nevades contínues, intenses i abundants han transformat el Pirineu en un autèntic paradís blanc. I en aquest escenari excepcional, Port Ainé ha aconseguit una fita insòlita: situar-se com la quarta estació d’esquí amb més neu acumulada de tot el món, només superada per una estació suïssa i dues del Japó.
A la seva cota alta, els gruixos superen ja els tres metres de neu, un registre que no es recordava des de feia dues dècades. Els treballadors de l’estació ho descriuen com una temporada “extraordinària”, amb paisatges completament emblanquinats i una neu pols de qualitat excepcional que enamora esquiadors d’arreu.
Una temporada històrica: neu cada dia durant dues setmanes
La responsable comercial de Port Ainé, Gemma Tost, assegura que l’estació viu un moment sense precedents: “Fa dues setmanes que neva cada dia i la feina sembla que no s’acabi”. Les nevades han estat tan constants que els equips de manteniment treballen diàriament amb maquinària i eines manuals per garantir la seguretat i l’obertura progressiva de remuntadors.
Els gruixos parlen per si sols: 330 cm a la cota alta i 250 cm a la baixa. Les condicions, però, obliguen els visitants a circular amb precaució. Des de Roní, l’accés presenta arbres caiguts i trams amb gel o neu des de tan sols 600 metres d’altitud.
Un paisatge de postal i neu pols de primera qualitat
Tot i les complicacions en els accessos, els esquiadors que s’hi apropen aquests dies es troben amb un dels millors escenaris hivernals de les últimes dècades. Boscos carregats de neu, pendents uniformes i una pols seca i lleugera que fa les delícies tant dels debutants com dels experts.
Les activitats alternatives, com les rutes amb raquetes, també viuen un auge, amb recorreguts que ofereixen panoràmiques irrepetibles del Pallars Sobirà en plena explosió hivernal.
Les estacions catalanes, al capdamunt del rànquing mundial
Segons dades del portal internacional Skiresort, Port Ainé destaca com l’única estació catalana amb més de tres metres de neu acumulada. La segueixen altres complexos del Pirineu amb registres també espectaculars:
- Espot i Vallter: 280 cm
- Boí Taüll: 270 cm
- La Molina: 230 cm
- Masella: 220 cm
- Baqueira Beret: 170 cm
- Port del Compte: 230 cm
Unes xifres que situen Catalunya en un moment privilegiat i que consoliden la regió com un destí de neu de primera línia.
Un hivern perfecte per descobrir, o redescobrir, el Pirineu
Amb gruixos excepcionals, meteorologia favorable i neu de qualitat òptima, aquesta temporada és una invitació directa a calçar esquís o raquetes i escapar cap a la muntanya. Tant si ets habitual de les pistes com si fa temps que no hi vas, pocs moments són tan ideals com aquest per redescobrir el Pirineu en tota la seva magnificència hivernal.
Aprofita el millor moment de neu dels últims anys i viu una jornada inoblidable a Port Ainé o a qualsevol de les estacions catalanes. La muntanya és espectacular… i t’està esperant.