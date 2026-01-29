Cataluña vive el mejor momento para esquiar: espesores espectaculares y nieve de primera calidad

Cataluña vive una de las mejores temporadas de esquí del siglo. Las nevadas continuas, intensas y abundantes han transformado el Pirineo en un auténtico paraíso blanco. Y en este escenario excepcional, Port Ainé ha logrado un hito insólito: situarse como la cuarta estación de esquí con más nieve acumulada de todo el mundo, solo superada por una estación suiza y dos de Japón.

En su cota alta, los espesores superan ya los tres metros de nieve, un registro que no se recordaba desde hacía dos décadas. Los trabajadores de la estación lo describen como una temporada “extraordinaria”, con paisajes completamente cubiertos de blanco y una nieve polvo de calidad excepcional que enamora a esquiadores de todas partes.

Una temporada histórica: nieve cada día durante dos semanas

La responsable comercial de Port Ainé, Gemma Tost, asegura que la estación vive un momento sin precedentes: “Llevamos dos semanas con nevadas diarias y el trabajo parece no acabar”. Las nevadas han sido tan constantes que los equipos de mantenimiento trabajan diariamente con maquinaria y herramientas manuales para garantizar la seguridad y la apertura progresiva de remontes.

Los espesores hablan por sí solos: 330 cm en la cota alta y 250 cm en la baja. Las condiciones, sin embargo, obligan a los visitantes a circular con precaución. Desde Roní, el acceso presenta árboles caídos y tramos con hielo o nieve desde tan solo 600 metros de altitud.

Un paisaje de postal y nieve polvo de primera calidad

A pesar de las complicaciones en los accesos, los esquiadores que se acercan estos días se encuentran con uno de los mejores escenarios invernales de las últimas décadas. Bosques cargados de nieve, pendientes uniformes y una nieve seca y ligera que deleita tanto a principiantes como a expertos.

Las actividades alternativas, como las rutas con raquetas, también viven un auge, con recorridos que ofrecen panorámicas irrepetibles del Pallars Sobirà en plena explosión invernal.

Las estaciones catalanas, en la cima del ranking mundial

Según datos del portal internacional Skiresort, Port Ainé destaca como la única estación catalana con más de tres metros de nieve acumulada. Le siguen otros complejos del Pirineo con registros también espectaculares:

Espot y Vallter: 280 cm

280 cm Boí Taüll: 270 cm

270 cm La Molina: 230 cm

230 cm Masella: 220 cm

220 cm Baqueira Beret: 170 cm

170 cm Port del Compte: 230 cm

Unas cifras que sitúan a Cataluña en un momento privilegiado y que consolidan la región como un destino de nieve de primera línea.

Un invierno perfecto para descubrir, o redescubrir, el Pirineo

Con espesores excepcionales, meteorología favorable y nieve de calidad óptima, esta temporada es una invitación directa a calzar esquís o raquetas y escapar hacia la montaña. Tanto si eres habitual de las pistas como si hace tiempo que no vas, pocos momentos son tan ideales como este para redescubrir el Pirineo en toda su magnificencia invernal.

Aprovecha el mejor momento de nieve de los últimos años y vive una jornada inolvidable en Port Ainé o en cualquiera de las estaciones catalanas. La montaña es espectacular… y te está esperando.