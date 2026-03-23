Carles Puyol revela el seu racó gastronòmic preferit: un restaurant a tres hores de Barcelona famós per les carxofes

Hi ha llocs que no necessiten estrelles Michelin per brillar perquè tenen una cosa molt més valuosa: autenticitat. És el cas de Borda Xixerella, el racó gastronòmic que ha aconseguit conquerir el paladar d’una llegenda com Carles Puyol.
Situat en un entorn natural privilegiat a Andorra, a poc més de tres hores de Barcelona, aquest restaurant s’ha convertit en el destí de pelegrinatge per a aquells qui busquen cuina de veritat. (I si l’etern capità confia en la seva brasa, nosaltres també).
Les “bordes” són antigues construccions rurals de pedra i fusta que formen part de la identitat cultural andorrana. A Borda Xixerella, el foc i la tradició es donen la mà per crear una atmosfera càlida on el temps sembla aturar-se.
El plat estrella: l’obsessió per les carxofes
Encara que la carta és un desplegament de potència muntanyenca, hi ha un ingredient que s’emporta tot el protagonisme: la carxofa. Treballada amb una precisió gairebé quirúrgica, s’ha convertit en el reclam més gran del local quan arriba la seva temporada.
Aquí no hi trobaràs escumes ni esferificacions innecessàries. El secret és el respecte absolut pel producte natural. Preparades de forma senzilla però amb una tècnica heretada, aquestes carxofes demostren que la qualitat extrema no necessita disfresses per destacar.
És precisament aquesta honestedat al plat la que fa que perfils tan exigents com el de Puyol triïn aquest lloc com la seva referència absoluta fora de Catalunya.
DADA CLAU: La cuina de Borda Xixerella es basa en el producte de proximitat i en l’ús del foc real, aportant aquell sabor fumat inconfusible que només dóna la brasa de qualitat.
Un festí de muntanya: del trinxat als caragols
Si les carxofes són el pròleg, la resta de la carta és una novel·la de sabor intens. No pots marxar sense tastar el seu trinxat de col i patata, servit com mana el cànon: amb la seva bona dosi de botifarra negra i cansalada cruixent.
Els amants de les tradicions catalanes i andorranes hi trobaran uns caragols a la llauna que fan perdre el sentit. És cuina contundent, pensada per reposar forces després d’una jornada a la neu o simplement per gaudir d’una sobretaula infinita.
Pels qui busquen una cosa més contundent, els arrossos amb caràcter són obligatoris. Destaquen especialment l’arròs de muntanya i una proposta més atrevida però deliciosa: l’arròs de mitjana a la brasa.
La brasa: on ocorre la màgia
Però si alguna cosa defineix l’essència d’aquesta borda és el seu domini del foc. La mitjana i l’entrecot es treballen amb una mestria que només s’aconsegueix després d’anys alimentant les brases. La calor, el fum i el temps just de cocció són els tres pilars de les seves carns.
L’entorn convida a la desconnexió total. Lluny del soroll de la ciutat i de l’estrès diari, aquest restaurant proposa un viatge sensorial a través de les arrels de la gastronomia d’alta muntanya.
CONSELL D’EXPERT: En ser un lloc tan freqüentat per esportistes i coneixedors de la bona taula, et recomanem reservar amb antelació, especialment durant els caps de setmana de temporada alta.
Borda Xixerella és la prova vivent que els millors tresors gastronòmics no sempre estan a les grans avingudes de les capitals. A vegades, val la pena conduir tres hores per retrobar-se amb el sabor de sempre. T’atreveixes a tastar el menú del Gran Capità?