Carles Puyol revela su rincón gastronómico preferido: un restaurante a tres horas de Barcelona famoso por las alcachofas

Hay lugares que no necesitan estrellas Michelin para brillar porque tienen algo mucho más valioso: autenticidad. Es el caso de Borda Xixerella, el rincón gastronómico que ha conseguido conquistar el paladar de una leyenda como Carles Puyol.

Situado en un entorno natural privilegiado en Andorra, a poco más de tres horas de Barcelona, este restaurante se ha convertido en el destino de peregrinación para aquellos que buscan cocina de verdad. (Y si el eterno capitán confía en su brasa, nosotros también).

Las «bordas» son antiguas construcciones rurales de piedra y madera que forman parte de la identidad cultural andorrana. En Borda Xixerella, el fuego y la tradición se dan la mano para crear una atmósfera cálida donde el tiempo parece detenerse.

El plato estrella: la obsesión por las alcachofas

Aunque la carta es un despliegue de potencia montañesa, hay un ingrediente que se lleva todo el protagonismo: la alcachofa. Trabajada con una precisión casi quirúrgica, se ha convertido en el reclamo más grande del local cuando llega su temporada.

Aquí no encontrarás espumas ni esferificaciones innecesarias. El secreto es el respeto absoluto por el producto natural. Preparadas de forma sencilla pero con una técnica heredada, estas alcachofas demuestran que la calidad extrema no necesita disfraces para destacar.

Es precisamente esta honestidad en el plato la que hace que perfiles tan exigentes como el de Puyol elijan este lugar como su referencia absoluta fuera de Cataluña.

DATO CLAVE: La cocina de Borda Xixerella se basa en el producto de proximidad y en el uso del fuego real, aportando ese sabor ahumado inconfundible que solo da la brasa de calidad.

Un festín de montaña: del trinxat a los caracoles

Si las alcachofas son el prólogo, el resto de la carta es una novela de sabor intenso. No puedes irte sin probar su trinxat de col y patata, servido como manda el canon: con su buena dosis de butifarra negra y panceta crujiente.

Los amantes de las tradiciones catalanas y andorranas encontrarán unos caracoles a la llauna que quitan el sentido. Es cocina contundente, pensada para reponer fuerzas después de una jornada en la nieve o simplemente para disfrutar de una sobremesa infinita.

Para quienes buscan algo más contundente, los arroces con carácter son obligatorios. Destacan especialmente el arroz de montaña y una propuesta más atrevida pero deliciosa: el arroz de chuletón a la brasa.

La brasa: donde ocurre la magia

Pero si algo define la esencia de esta borda es su dominio del fuego. El chuletón y el entrecot se trabajan con una maestría que solo se consigue tras años alimentando las brasas. El calor, el humo y el tiempo justo de cocción son los tres pilares de sus carnes.

El entorno invita a la desconexión total. Lejos del ruido de la ciudad y del estrés diario, este restaurante propone un viaje sensorial a través de las raíces de la gastronomía de alta montaña.

CONSEJO DE EXPERTO: Al ser un lugar tan frecuentado por deportistas y conocedores de la buena mesa, te recomendamos reservar con antelación, especialmente durante los fines de semana de temporada alta.

Borda Xixerella es la prueba viviente de que los mejores tesoros gastronómicos no siempre están en las grandes avenidas de las capitales. A veces, vale la pena conducir tres horas para reencontrarse con el sabor de siempre. ¿Te atreves a probar el menú del Gran Capitán?