De trolls a vikingos: los paisajes legendarios del sur de Islandia que debes conocer

Islandia no es un país, es un murmullo de la tierra que te obliga a mirar atrás por miedo a lo que camina entre la niebla. El sur de la isla se ha convertido en el imán definitivo para aquellos que buscan algo más que un simple ‘selfie’: buscan conectar con lo salvaje.

Seguro que has visto fotos, pero la realidad golpea con una fuerza que las pantallas no pueden transmitir. Aquí, el paisaje no se visita, se sobrevive. Y es que en cada cascada y en cada glaciar, late una historia que los locales aún cuentan en voz baja (sí, la creencia en los seres ocultos sigue más viva de lo que crees).

El misterio de Skógafoss: ¿Dónde está el cofre vikingo?

Imagina una cortina de agua de 60 metros de altura que ruge como un animal herido. Esta es Skógafoss, la joya de la corona del sur. Pero lo que la mayoría de turistas ignora mientras se moja bajo su spray es la leyenda que duerme tras la cortina.

Dice la tradición que el primer colono vikingo de la zona, Þrasi Þórólfsson, enterró un cofre cargado de oro en una cueva detrás de la caída de agua. Años más tarde, un joven local intentó sacarlo, pero solo consiguió quedarse con uno de los anillos del baúl antes de que este desapareciera para siempre. El anillo, según dicen, terminó en la puerta de la iglesia local, recordándonos que el pasado siempre reclama su parte.

Para los que buscan el beneficio máximo en su visita, el truco está en subir la escalinata lateral. Son 527 escalones que queman las piernas, pero la recompensa es la vista más brutal del inicio de la ruta Fimmvörðuháls.

DATO DE INTERÉS: Si el día está claro, el arco iris doble es casi una garantía fotográfica gracias a la densidad del vapor de agua. No olvides el protector impermeable para tu móvil.

Reynisfjara: El cementerio de los Trolls de basalto

Si hay un lugar donde la «ingeniería de la atención» visual es real, es en la playa de Reynisfjara. Aquí la arena no es dorada; es de un negro absoluto, producto de la erosión volcánica que te hace sentir en otro planeta.

Fíjate bien en las columnas de basalto de Garðar. Parecen talladas por manos humanas, pero la geología nos dice que es lava enfriada con precisión matemática. Sin embargo, los islandeses saben otra cosa: aquellas rocas son en realidad trolls petrificados.

La leyenda cuenta que dos trolls intentaron arrastrar un barco de tres mástiles hasta la costa, pero se les echó el tiempo encima. Al primer rayo de sol del alba, la luz los convirtió en piedra. Hoy, aquellos picos que sobresalen del mar, conocidos como Reynisdrangar, son los restos mudos de aquel error fatal.

Pero cuidado: el océano aquí no tiene piedad. Las llamadas «sneaker waves» (olas traicioneras) pueden arrastrar a un adulto en segundos. Nunca, bajo ningún concepto, le des la espalda al Atlántico Norte en esta playa.

Gljúfrabúi: La cascada secreta que casi nadie ve

A pocos metros de la famosa Seljalandsfoss (la que puedes rodear por detrás), se esconde un tesoro para los iniciados. Se llama Gljúfrabúi y para verla tienes que mojarte los pies atravesando un pequeño cañón de roca.

Es una experiencia casi religiosa. El agua cae dentro de una cámara natural iluminada desde arriba por una claraboya de musgo y cielo. Es el lugar donde la naturaleza te susurra que los secretos mejor guardados exigen un pequeño esfuerzo extra.

Glaciares que respiran y la urgencia de verlos hoy

El sur de Islandia es también el reino del hielo. El Sólheimajökull es una lengua de glaciar que parece un gigante dormido cubierto de ceniza volcánica. Caminar sobre él con crampones es una de esas experiencias que te cambian el pulso.

Pero aquí entra la urgencia real. Este gigante está en retirada. Desde principios de siglo, el glaciar ha retrocedido casi dos kilómetros. La laguna que ves a sus pies no existía hace apenas unas décadas. Es un recordatorio visual de que el mundo está cambiando y que hay lugares que nuestros nietos quizás solo conozcan por los libros.

EL CONSEJO DEL EXPERTO: No intentes subir al glaciar por tu cuenta. Las grietas ocultas bajo la nieve son trampas mortales. Contrata siempre un guía certificado que conozca el lenguaje del hielo.

¿Cómo organizar la escapada perfecta al sur?

Para exprimir esta ruta, necesitas flexibilidad. Alquilar un coche es obligatorio para escapar de los autobuses turísticos que llegan en masa desde Reykjavík. La Ring Road (Carretera 1) es tu columna vertebral, pero los mejores momentos ocurren cuando te desvías por un camino de grava.

El clima en Islandia es un personaje más de la historia. En un solo día puedes vivir las cuatro estaciones. Por eso, el «uniforme» oficial es la lana merino y el Gore-Tex. Si esperas a que haga buen tiempo para salir, nunca saldrás del hotel.

Al final del día, después de caminar entre sombras de trolls y ecos vikingos, acabarás en una poza de agua termal natural, con el cuerpo cansado y la mente limpia. Es en este momento cuando entiendes que haber leído este artículo ha sido el primer paso de una transformación necesaria.

Islandia te está esperando, y créenos, ella no tiene prisa, pero tú deberías tenerla. ¿Te atreves a cruzar la frontera de lo que es real?