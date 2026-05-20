De trolls a víkings: els paisatges llegendaris del sud d’Islàndia que has de conèixer

Islàndia no és un país, és un murmuri de la terra que t’obliga a mirar enrere per por del que camina entre la boira. El sud de l’illa s’ha convertit en l’imant definitiu per a aquells que busquen quelcom més que un simple ‘selfie’: busquen connectar amb el salvatge.
Segur que has vist fotos, però la realitat colpeja amb una força que les pantalles no poden transmetre. Aquí, el paisatge no es visita, se sobreviu. I és que a cada cascada i a cada glacera, batega una història que els locals encara expliquen en veu baixa (sí, la creença en els éssers ocults segueix més viva del que creus).
El misteri de Skógafoss: On és el cofre víking?
Imagina una cortina d’aigua de 60 metres d’alçada que rugeix com un animal ferit. Aquesta és Skógafoss, la joia de la corona del sud. Però el que la majoria de turistes ignora mentre es mulla sota el seu esprai és la llegenda que dorm rere la cortina.
Diu la tradició que el primer coló víking de la zona, Þrasi Þórólfsson, va enterrar un cofre carregat d’or en una cova darrere de la caiguda d’aigua. Anys més tard, un jove local va intentar treure’l, però només va aconseguir quedar-se amb una de les anelles del baül abans que aquest desaparegués per sempre. L’anella, segons diuen, va acabar a la porta de l’església local, recordant-nos que el passat sempre reclama la seva part.
Per als que busquen el benefici màxim en la seva visita, el truc està a pujar l’escalinata lateral. Són 527 esglaons que cremen les cames, però la recompensa és la vista més brutal de l’inici de la ruta Fimmvörðuháls.
DADA D’INTERÈS: Si el dia està clar, l’arc de Sant Martí doble és gairebé una garantia fotogràfica gràcies a la densitat del vapor d’aigua. No oblidis el protector impermeable per al teu mòbil.
Reynisfjara: El cementiri dels Trolls de basalt
Si hi ha un lloc on l'”enginyeria de l’atenció” visual és real, és a la platja de Reynisfjara. Aquí la sorra no és daurada; és d’un negre absolut, producte de l’erosió volcànica que et fa sentir en un altre planeta.
Fixa’t bé en les columnes de basalt de Garðar. Semblen tallades per mans humanes, però la geologia ens diu que és lava refredada amb precisió matemàtica. No obstant això, els islandesos saben una altra cosa: aquelles roques són en realitat trolls petrificats.
La llegenda explica que dos trolls van intentar arrossegar un vaixell de tres màstils fins a la costa, però se’ls va tirar el temps a sobre. Al primer raig de sol de l’alba, la llum els va convertir en pedra. Avui, aquells pics que sobresurten del mar, coneguts com Reynisdrangar, són les restes mudes d’aquell error fatal.
Però alerta: l’oceà aquí no té pietat. Les anomenades “sneaker waves” (onades traïdores) poden arrossegar un adult en segons. Mai, sota cap concepte, donis l’esquena a l’Atlàntic Nord en aquesta platja.
Gljúfrabúi: La cascada secreta que gairebé ningú veu
A pocs metres de la famosa Seljalandsfoss (la que pots rodejar per darrere), s’amaga un tresor per als iniciats. Es diu Gljúfrabúi i per veure-la t’has de mullar els peus travessant un petit canyó de roca.
És una experiència gairebé religiosa. L’aigua cau dins d’una càmera natural il·luminada des de dalt per una claraboia de musgo i cel. És el lloc on la natura et murmura que els secrets més ben guardats exigeixen un petit esforç extra.
Glaceres que respiren i la urgència de veure-les avui
El sud d’Islàndia és també el regne del gel. El Sólheimajökull és una llengua de glacera que sembla un gegant adormit cobert de cendra volcànica. Caminar-hi al damunt amb grampons és una d’aquelles experiències que et canvien el pols.
Però aquí entra la urgència real. Aquest gegant està en retirada. Des de principis de segle, la glacera ha retrocedit gairebé dos quilòmetres. La llacuna que veus als seus peus no existia fa tot just unes dècades. És un recordatori visual que el món està canviant i que hi ha llocs que els nostres nets potser només coneguin pels llibres.
EL CONSELL DE L’EXPERT: No intentis pujar a la glacera pel teu compte. Les esquerdes ocultes sota la neu són trampes mortals. Contracta sempre un guia certificat que conegui el llenguatge del gel.
Com organitzar la fugida perfecta al sud?
Per esprémer aquesta ruta, necessites flexibilitat. Llogar un cotxe és obligatori per escapar dels autobusos turístics que arriben en massa des de Reykjavík. La Ring Road (Carretera 1) és la teva columna vertebral, però els millors moments passen quan et desvies per un camí de grava.
El clima a Islàndia és un personatge més de la història. En un sol dia pots viure les quatre estacions. Per això, l'”uniforme” oficial es la llana merino i el Gore-Tex. Si esperes que faci bon temps per sortir, mai sortiràs de l’hotel.
Al final del dia, després de caminar entre ombres de trolls i ecos víkings, acabaràs en una gorga d’aigua termal natural, amb el cos cansat i la ment neta. És en aquest moment quan entens que haver llegit aquest article ha estat el primer pas d’una transformació necessària.
Islàndia t’està esperant, i creu-nos, ella no té pressa, però tu n’hauries de tenir. T’atreveixes a creuar la frontera del que és real?