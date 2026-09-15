Qué ver en Oporto: 8 monumentos históricos imprescindibles

Oporto es una ciudad esculpida en granito y bañada por el río Duero. Si buscas qué ver en Oporto con una mirada diferente, este artículo te guiará a través de sus secretos de piedra de manera rigurosa. (Y sí, la historia de esta antigua capital supera cualquier ficción actual).

@gemelosviajeros Cosas que ver en Oporto 🇵🇹 (que nadie conoce🙄) La gente cuando va a Oporto siempre hace lo mismo, cruzar el Puente Dom Luis I, tomar Pasteles de Belén, y oye está genial, pero asegúrate de hacer también estas 5 cosas! #oporto #portugal #viajes ♬ sonido original – Gemelos Viajeros 🌍✈️

Como arqueólogo del paisaje, siempre me ha fascinado cómo el barroco tardío se fusiona con la herencia medieval en estas costas atlánticas. Cada callejón del barrio antiguo de la Ribeira conserva intacta la memoria viva de los antiguos comerciantes y marineros.

Guía histórica: qué ver en Oporto paso a paso

Pero la ciudad esconde muchos más enigmas de los que aparecen en las guías comerciales convencionales. ¿Estás preparado para descubrir la inscripción oculta que cambia la historia de su puente de hierro?

1. Sé do Porto: La catedral-fortaleza del siglo XII

La catedral de Oporto domina la ciudad desde la colina de Pena Ventosa. Fundada en el siglo XII como un templo románico, combina elementos góticos y barrocos únicos. Su claustro decorado con azulejos del siglo XVIII narra escenas del Cantar de los Cantares de la Biblia. La entrada cuesta solo 3 euros.

2. Estación de São Bento y sus 20.000 mosaicos

Inaugurada oficialmente en 1916, esta estación es un prodigio de la arquitectura de hierro. El célebre pintor Jorge Colaço cubrió sus paredes con miles de azulejos azules de tradición mudéjar. Estos dibujos narran batallas fundacionales de Portugal como la conquista de Ceuta. El acceso es totalmente gratuito.

3. Torre de los Clérigos: El gran faro barroco de granito

Esta joya del arquitecto italiano Nicolau Nasoni se terminó en 1763. Con una altura monumental de 75 metros, ha servido de guía visual para navegantes durante siglos. (Vale la pena subir sus 225 escalones para tener la mejor panorámica). La entrada a la torre tiene un precio de 8 euros.

4. Iglesia de San Francisco: El esplendor del oro de Brasil

Detrás de su austera fachada de estilo gótico se esconde el interior barroco más rico del país. Más de 300 kilos de pan de oro recubren sus impresionantes tallas de madera. El árbol de Jesé es una obra maestra de la escultura policromada que cautiva a los amantes de la historia del arte.

5. Palacio de la Bolsa: El lujo de la burguesía comercial

Construido a partir de 1842 sobre los huertos de un antiguo convento de franciscanos, simboliza el poder mercantil de Oporto. El célebre Salón Árabe, de estilo neomudéjar, sorprende por la precisión de sus detalles geométricos dorados. Las visitas guiadas duran unos 30 minutos y requieren reserva.

6. Puente de Luis I: La ingeniería de hierro sobre el Duero

Diseñado por Théophile Seyrig, colaborador cercano de Gustave Eiffel, se inauguró en 1886 para unir Oporto con Vila Nova de Gaia. Está estructurado en dos niveles diferentes. El nivel superior es idóneo para disfrutar del atardecer sobre el Duero de forma tranquila.

7. Librería Lello: El templo del neogótico letrado

Desde 1906, su impresionante escalera de caracol de madera tallada ha fascinado a generaciones de viajeros. A pesar de las leyendas modernas, su valor arquitectónico real reside en el diseño neogótico. Se recomienda comprar la entrada online por unos 8 euros reembolsables en libros.

8. Jardines del Palacio de Cristal: Paisajismo del siglo XIX

Estos hermosos jardines fueron trazados por el paisajista francés Émile David a finales del siglo XIX. Ofrecen un respiro de naturaleza y vistas magníficas sobre la desembocadura del río. Es el lugar ideal para los viajeros que buscan rincones fuera de las rutas más masificadas.

Si quieres continuar viajando en el tiempo por el norte de Portugal, recuerda que la histórica ciudad de Guimarães está muy cerca. ¿Estás preparado para explorar las piedras antiguas de este destino atlántico y revivir sus grandes mitos?