Què veure a Porto: 8 monuments històrics i racons imperdibles

Porto és una ciutat esculpida en granit i banyada pel riu Duero. Si busques què veure a Porto amb una mirada diferent, aquest article et guiarà a través dels seus secrets de pedra de manera rigorosa. (I sí, la història d’aquesta antiga capital supera qualsevol ficció actual).
Com a arqueòleg del paisatge, sempre m’ha fascinat com el barroc tardà es fusiona amb l’herència medieval en aquestes costes atlàntiques. Cada carreró del barri antic de la Ribeira conserva intacta la memòria viva dels antics comerciants i mariners.
Guia històrica: què veure a Porto pas a pas
Però la ciutat amaga molts més enigmes dels que apareixen a les guies comercials convencionals. Estàs preparat per descobrir la inscripció oculta que canvia la història del seu pont de ferro?
1. Sé do Porto: La catedral-fortalesa del segle XII
La catedral de Porto domina la ciutat des del turó de Pena Ventosa. Fundada al segle XII com un temple romànic, combina elements gòtics i barrocs únics. El seu claustre decorat amb rajoles del segle XVIII narra escenes del Càntic dels Càntics de la Bíblia. L’entrada costa només 3 euros.
2. Estació de São Bento i els seus 20.000 mosaics
Inaugurada oficialment l’any 1916, aquesta estació és un prodigi de l’arquitectura de ferro. El cèlebre pintor Jorge Colaço va cobrir les seves parets amb milers de rajoles blaves de tradició mudèjar. Aquests dibuixos narren batalles fundacionals de Portugal com la conquesta de Ceuta. L’accés és totalment gratuït.
3. Torre dels Clergues: El gran far barroca de granit
Aquesta joia de l’arquitecte italià Nicolau Nasoni es va acabar l’any 1763. Amb una alçada monumental de 75 metres, ha servit de guia visual per a navegants durant segles. (Val la pena pujar els seus 225 esglaons per tenir la millor panoràmica). L’entrada a la torre té un preu de 8 euros.
4. Església de Sant Francesc: L’esplendor de l’or del Brasil
Darrere de la seva austera façana d’estil gòtic s’amaga l’interior barroc més ric del país. Més de 300 quilos de pa d’or recobreixen les seves impressionants talles de fusta. L’arbre de Jessè és una obra mestra de l’escultura policromada que captiva els amants de la història de l’art.
5. Palau de la Borsa: El luxe de la burgesia comercial
Construït a partir de 1842 sobre els horts d’un antic convent de franciscans, simbolitza el poder mercantil de Porto. El cèlebre Saló Àrab, d’estil neomudèjar, sorprèn per la precisió dels seus detalls geomètrics daurats. Les visites guiades duren uns 30 minuts i requereixen reserva.
6. Pont de Lluís I: L’enginyeria de ferro sobre el Duero
Dissenyat per Théophile Seyrig, col·laborador estret de Gustave Eiffel, es va inaugurar el 1886 per unir Porto amb Vila Nova de Gaia. Està estructurat en dos nivells diferents. El nivell superior és idoni per gaudir del capvespre sobre el Duero de forma tranquil·la.
7. Libreria Lello: El temple del neogòtic lletraferit
Des de 1906, la seva impressionant escala de cargol de fusta tallada ha fascinat generacions de viatgers. Tot i les llegendes modernes, el seu valor arquitectònic real resideix en el disseny neogòtic. Es recomana comprar l’entrada online per uns 8 euros reemborsables en llibres.
8. Jardins del Palau de Cristall: Paisatgisme del segle XIX
Aquests bells jardins van ser traçats pel paisatgista francès Émile David a finals del segle XIX. Ofereixen un respir de natura i vistes magnífiques sobre la desembocadura del riu. És el lloc ideal per als viatgers que busquen racons fora de les rutes més massificades.
Si vols continuar viatjant en el temps pel nord de Portugal, recorda que la històrica ciutat de Guimarães és molt a prop. Estàs preparat per explorar les pedres antigues d’aquest destí atlàntic i reviure els seus grans mites?