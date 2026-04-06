El pueblo de 500 habitantes donde veranea Gerard Piqué: así es la zona más exclusiva del Pirineo

Olvida los yates en la Costa Brava o las fiestas interminables en las discotecas de moda de Barcelona. Gerard Piqué ha tomado una decisión radical para sus vacaciones.

El exjugador del FC Barcelona ha encontrado su particular «tierra prometida» en un lugar donde el ruido mediático simplemente no llega. Se trata de un enclave que parece sacado de una postal de los Alpes, pero que está mucho más cerca de lo que imaginas.

Hablamos de Bolvir, una joya escondida en la comarca de la Cerdanya. Este municipio, que apenas supera los 500 habitantes censados, se ha convertido en el imán de la altísima sociedad catalana (y entendemos perfectamente por qué).

El refugio de los elegidos: ¿Por qué Bolvir?

No es casualidad que Piqué haya elegido este punto exacto del mapa. Bolvir no es un pueblo de paso; es un destino final para aquellos que buscan privacidad extrema y aire puro sin renunciar al estatus.

La arquitectura de piedra y pizarra se mezcla con mansiones que quitan el aliento, protegidas por cercas que guardan secretos que la prensa rosa rara vez logra capturar. Es el lugar donde el anonimato todavía es una moneda de cambio real.

Debes saber un dato clave: el precio del metro cuadrado en las zonas exclusivas de Bolvir compite directamente con los barrios más caros de Madrid o Barcelona. Aquí no se compra una casa, se compra un búnker de paz.

Para Gerard, este rincón del Pirineo catalán representa la desconexión total. Después de años de turbulencias mediáticas, el presidente de la Kings League busca refugio en las rutas de senderismo y en la gastronomía local de alta montaña.

Caminar por sus calles empedradas es como retroceder en el tiempo, pero con la seguridad de tener todas las comodidades de lujo a solo un par de minutos. Es el equilibrio perfecto entre lo rústico y lo elitista.

La mansión de Piqué: Lujo entre montañas

La propiedad que Piqué tiene en la zona no es precisamente una cabaña de madera convencional. Se trata de una construcción imponente diseñada para integrarse en el paisaje, pero dotada de tecnología de vanguardia y amplios ventanales.

Desde su jardín, las vistas al valle de la Cerdanya son infinitas. Es el lugar ideal para que sus hijos, Milan y Sasha, disfruten de la naturaleza lejos de los teleobjetivos que suelen perseguir a la familia en la ciudad condal.

Pero no pienses que Bolvir es un desierto social. El pueblo cuenta con uno de los campos de golf más exclusivos de la región. El Real Club de Golf de Cerdanya es el punto de encuentro donde se cierran negocios millonarios entre hoyo y hoyo.

Es habitual ver a grandes empresarios y rostros conocidos de la televisión compartiendo mesa en los restaurantes de la zona, donde el trinxat y la carne a la brasa son los protagonistas indiscutibles.

¿Qué hace Piqué en un pueblo de 500 habitantes?

La rutina de Piqué en Bolvir es sorprendentemente sencilla (y envidiable). El exfutbolista suele comenzar el día con deporte al aire libre. La altitud de la zona es perfecta para mantenerse en forma sin el agobiante calor del asfalto barcelonés.

Muchos locales ya están acostumbrados a su presencia. Aunque al principio su llegada causó un auténtico terremoto, hoy es «un vecino más» que respeta la paz del entorno. O al menos, eso es lo que intentan mantener los habitantes más veteranos.

(Personalmente, nos parece el movimiento más inteligente que ha hecho en mucho tiempo. ¿Quién no querría desaparecer en un lugar así?)

La oferta cultural de Bolvir también tiene su peso. El yacimiento arqueológico de El Castellot es una parada obligatoria para quien quiera conocer las raíces de esta tierra que ahora acoge a la jet set.

El efecto llamada: El Pirineo está de moda

La presencia de figuras como Piqué ha provocado un efecto secundario: el interés por la Cerdanya se ha disparado. Cada vez son más los que buscan una segunda residencia en municipios adyacentes como Puigcerdà o Llívia.

Sin embargo, Bolvir mantiene su estatus de «zona restringida» gracias a su limitado parque de viviendas y a unas ordenanzas municipales que protegen su esencia frente a la construcción masiva.

Si estás pensando en acercarte este verano, prepárate para el contraste. Puedes pasar de una ruta de montaña solitaria a cruzarte con un deportivo de alta gama en una carretera secundaria en cuestión de segundos.

Ten en cuenta este aviso para navegantes: la exclusividad tiene un precio. Si buscas mesa en los locales de moda de la zona para este agosto, deberías haber reservado hace meses.

¿Es Bolvir el destino definitivo para el resto de mortales? Probablemente no por sus precios, pero sí como inspiración para una escapada de un día donde se respira un aire diferente, el aire de quienes no necesitan dar explicaciones a nadie.

Piqué ha encontrado su lugar. Un lugar donde el tiempo se detiene y donde, por fin, el único sonido que importa es el del viento entre los pinos. ¿Volverá pronto a la gran ciudad o se quedará atrapado por el embrujo del Pirineo?

La temporada estival no ha hecho más que comenzar y el «efecto Piqué» promete dar mucho de qué hablar en las terrazas más exclusivas de la Cerdanya. ¿Te lo perderás?