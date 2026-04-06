El poble de 500 habitants on Gerard Piqué estiueja: així és la zona més exclusiva del Pirineu

Oblida els iots a la Costa Brava o les festes interminables a les discoteques de moda de Barcelona. Gerard Piqué ha pres una decisió radical per a les seves vacances.
L’exjugador del FC Barcelona ha trobat la seva particular “terra promesa” en un lloc on el soroll mediàtic simplement no arriba. Es tracta d’un enclavament que sembla tret d’una postal dels Alps, però que està molt més a prop del que imagines.
Parlem de Bolvir, una joia amagada a la comarca de la Cerdanya. Aquest municipi, que amb prou feines supera els 500 habitants censats, s’ha convertit en l’imant de l’altíssima societat catalana (i nosaltres entenem perfectament el perqué).
El refugi dels triats: Per què Bolvir?
No és casualitat que Piqué hagi triat aquest punt exacte del mapa. Bolvir no és un poble de pas; és un destí final per a aquells qui busquen privacitat extrema i aire pur sense renunciar a l’estatus.
L’arquitectura de pedra i pissarra es barreja amb mansions que tallen la respiració, protegides per tanques que guarden secrets que la premsa rosa poques vegades aconsegueix capturar. És el lloc on l’anonimat encara és una moneda de canvi real.
Has de saber una dada clau: el preu del metre quadrat a les zones exclusives de Bolvir competeix directament amb els barris més car de Madrid o Barcelona. Aquí no es compra una casa, es compra un búnquer de pau.
Per al Gerard, aquest racó del Pirineu català representa la desconnexió total. Després d’anys de turbulències mediàtiques, el president de la Kings League busca refugi en les rutes de senderisme i en la gastronomia local de alta muntanya.
Caminar pels seus carrers empedrats és com retroceder en el temps, però amb la seguretat de tenir totes les comoditats de luxe a només un parell de minuts. És l’equilibri perfecte entre el rústic i l’elitista.
La mansió de Piqué: Luxe entre muntanyes
La propietat que Piqué té a la zona no és precisament una cabana de fusta convencional. Es tracta d’una construcció imponent dissenyada per integrar-se en el paisatge, però dotada de tecnologia d’avantguarda i amplis finestrals.
Des del seu jardí, les vistes a la vall de la Cerdanya són infinites. És el lloc ideal perquè els seus fills, Milan i Sasha, gaudeixin de la natura lluny dels teleobjectius que solen perseguir la família a la ciutat comtal.
Però no pensis que Bolvir és un desert social. El poble compta amb un dels camps de golf més exclusius de la regió. El Reial Club de Golf de Cerdanya és el punt de trobada on es tanquen negocis milionaris entre forat i forat.
És habitual veure grans empresaris i rostres coneguts de la televisió compartint taula als restaurants de la zona, on el trinxat i la carn a la brasa són els protagonistes indiscutibles.
Què fa Piqué en un poble de 500 habitants?
La rutina de Piqué a Bolvir és sorprenentment senzilla (i envejable). L’exfutbolista sol començar el dia amb esport a l’aire lliure. L’altitud de la zona és perfecta per mantenir-se en forma sense l’agobiant calor de l’asfalt barceloní.
Molts locals ja estan acostumats a la seva presència. Tot i que al principi la seva arribada va causar un autèntic terratrèmol, avui és “un veí més” que respecta la pau de l’entorn. O almenys, això és el que intenten mantenir els habitants més veterans.
(Personalment, ens sembla el moviment més intel·ligent que ha fet en molt de temps. Qui no voldria desaparèixer en un lloc així?)
L’oferta cultural de Bolvir també té el seu pes. El jaciment arqueològic de El Castellot és una parada obligatòria per a qui vol conèixer les arrels d’aquesta terra que ara acull la jet set.
L’efecte crida: El Pirineu està de moda
La presència de figures com Piqué ha provocat un efecte secundari: l’interès per la Cerdanya s’ha disparat. Cada vegada són més els qui busquen una segona residència als municipis adjacents com Puigcerdà o Llívia.
Això no obstant, Bolvir manté el seu estatus de “zona restringida” gràcies al seu limitat parc d’habitatges i a unes ordenances municipals que protegeixen la seva essència davant la construcció massiva.
Si estàs pensant a apropar-te aquest estiu, prepara’t per al contrast. Pots passar d’una ruta de muntanya solitària a creuar-te amb un esportiu d’alta gamma en una carretera secundària en qüestió de segons.
Tingues en compte aquest avís per a navegants: l’exclusivitat té un preu. Si busques taula als locals de moda de la zona per a aquest agost, hauries d’haver reservat fa mesos.
És Bolvir el destí definitiu per a la resta de mortals? Probablement no pels seus preus, però sí com a inspiració per a una escapada d’un dia on es respira un aire diferent, l’aire dels qui no necessiten donar explicacions a ningú.
Piqué ha trobat el seu lloc. Un lloc on el temps s’atura i on, per fi, l’únic so que importa és el del vent entre els pins. Tornarà aviat a la gran ciutat o es quedarà atrapat per l’embruix del Pirineu?
La temporada estival no ha fet més que començar i l’efecte Piqué” promet donar molt a parlar a les terrasses més exclusives de la Cerdanya. Te’l perdràs?