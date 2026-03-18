Ni Gisclareny ni Alp: el rincón más despoblado de Cataluña con apenas 30 habitantes

Hubo un tiempo en que su nombre era sinónimo de soledad absoluta. Gisclareny, este rincón suspendido en el tiempo dentro del Parque Natural del Cadí-Moixeró, ha sido durante años el protagonista de todos los rankings de despoblación.

Pero algo ha cambiado. Este refugio de paz en la comarca del Berguedà ha dejado de ser oficialmente el pueblo más pequeño de Cataluña por número de habitantes, cediendo el testigo a Sant Jaume de Frontanyà. Aun así, su esencia se mantiene intacta.

Con solo 27 habitantes censados, Gisclareny no es un pueblo común. No tiene un núcleo urbano compacto con calles empedradas alineadas. Es, en realidad, un conjunto de masías dispersas que parecen brotar directamente de la roca y el prado.

Si buscas el bullicio de las terrazas o el tráfico de la ciudad, este no es tu lugar. Aquí, el único sonido que romperá tu silencio es el del viento entre los pinos o el eco lejano de alguna campana. Es el lujo de la desconexión total.

Un paisaje que corta la respiración

Lo que hace que Gisclareny sea un destino de culto para los amantes de la montaña no es solo su calma, sino su ubicación privilegiada. Se encuentra a los pies del imponente Pedraforca, ofreciendo una de las mejores panorámicas de esta montaña mítica.

A pesar de su tamaño reducido, el término municipal es inmenso y salvaje. La altitud media de 1.100 metros garantiza veranos frescos y un aire tan puro que parece renovarte los pulmones a cada inspiración (y créanme, después de una semana en la ciudad, se nota).

El centro neurálgico, por llamarlo de alguna manera, se articula alrededor de la iglesia del Roser y el pequeño edificio del ayuntamiento. Es un lugar donde el tiempo no corre, se detiene para dejarte observar la inmensidad del valle.

A diferencia de otros pueblos que mueren por la falta de relevo, Gisclareny ha sabido atraer nuevos residentes que huyen del estrés urbano. Gente que busca teletrabajar rodeada de naturaleza o, simplemente, empezar de cero en el corazón del Prepirineo.

Patrimonio oculto entre los árboles

Para aquellos que disfrutan descubriendo joyas arquitectónicas, este municipio esconde pequeños tesoros románicos. La iglesia de San Miguel de Turbians, que data del siglo XII, es un ejemplo perfecto de cómo la piedra se integra en el paisaje.

Llegar allí ya es una aventura en sí misma. Los senderos que conectan las diferentes masías son rutas de senderismo ideales para hacer en familia o en solitario, buscando esa introspección que solo la Cataluña vaciada sabe ofrecer.

Pero cuidado, que sea pequeño no significa que no tenga servicios para el visitante. Existen opciones de turismo rural de alta calidad, casas con chimenea donde el concepto de «slow travel» cobra todo el sentido del mundo.

Lo más fascinante es su capacidad de resistencia. En un mundo hiperconectado, Gisclareny se mantiene como un bastión de la vida lenta. Es un recordatorio constante de que se puede vivir con lo esencial y, aun así, tenerlo todo.

¿Por qué deberías visitarlo ahora?

El fenómeno del turismo de proximidad ha puesto en el mapa rincones que antes pasaban desapercibidos. Gisclareny está en ese punto dulce: es lo suficientemente conocido para tener buenos accesos, pero sigue siendo un paraíso virgen.

La primavera y el otoño son, sin duda, las mejores épocas para acercarse. La explosión de colores en los bosques de pino rojo y robles es un espectáculo que ninguna pantalla puede replicar. Es dopamina natural para tus ojos.

Además, su cercanía con Bagà lo convierte en el campamento base perfecto. Puedes disfrutar de los servicios de una población más grande y, en pocos minutos, desaparecer literalmente del mapa en las curvas que suben hacia el pueblo.

Como advertencia final: si vas, respeta el silencio. Los 27 vecinos que mantienen vivo este lugar valoran su tranquilidad por encima de todo. Es un pacto no escrito entre el visitante y la tierra.

Al fin y al cabo, visitar Gisclareny no es ir a ver un pueblo; es ir a sentir la montaña en su estado más puro y entender por qué, a veces, menos es definitivamente más.

¿Te atreverías a pasar una noche en el pueblo que se niega a desaparecer?