Ni Gisclareny ni Alp: el racó més despoblat de Catalunya amb prou feines 30 habitants

Hi va haver un temps en què el seu nom era sinònim de soledat absoluta. Gisclareny, aquest racó suspès en el temps dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró, ha estat durant anys el protagonista de tots els rànquings de despoblació.
Però alguna cosa ha canviat. Aquest refugi de pau a la comarca del Berguedà ha deixat de ser oficialment el poble més petit de Catalunya per nombre d’habitants, cedint el testimoni a Sant Jaume de Frontanyà. Tot i això, la seva essència es manté intacta.
Amb només 27 habitants censats, Gisclareny no és un poble comú. No té un nucli urbà compacte amb carrers empedrats alineats. És, en realitat, un conjunt de masies disperses que semblen brollar directament de la roca i el prat.
Si busques el brogit de les terrasses o el trànsit de la ciutat, aquest no és el teu lloc. Aquí, l’únic so que trencarà el teu silenci és el del vent entre els pins o l’eco llunyà d’alguna campana. És el luxe de la desconnexió total.
Un paisatge que talla la respiració
El que fa que Gisclareny sigui una destinació de culte per als amants de la muntanya no és només la seva calma, sinó la seva ubicació privilegiada. Es troba als peus de l’imponent Pedraforca, oferint una de les millors panoràmiques d’aquesta muntanya mítica.
Malgrat la seva mida reduïda, el terme municipal és immens i salvatge. L’altitud mitjana de 1.100 metres garanteix estius frescos i un aire tan pur que sembla renovar-te els pulmons a cada inspiració (i creieu-me, després d’una setmana a la ciutat, es nota).
El centre neuràlgic, per anomenar-lo d’alguna manera, s’articula al voltant de l’església del Roser i el petit edifici de l’ajuntament. És un lloc on el temps no corre, s’atura per deixar-te observar la immensitat de la vall.
A diferència d’altres pobles que moren per la falta de relleu, Gisclareny ha sabut atreure nous residents que fugen de l’estrès urbà. Gent que busca teletreballar envoltada de natura o, simplement, començar de zero al cor del Prepirineu.
Patrimoni ocult entre els arbres
Per a aquells que gaudeixen descobrint joies arquitectòniques, aquest municipi amaga petits tresors romànics. L’església de Sant Miquel de Turbians, que data del segle XII, és un exemple perfecte de com la pedra s’integra en el paisatge.
Arribar-hi ja és una aventura en si mateixa. Els senders que connecten les diferents masies són rutes de senderisme ideals per fer en família o en solitari, buscant aquesta introspecció que només la Catalunya buidada sap oferir.
Però compte, que sigui petit no significa que no tingui serveis per al visitant. Existeixen opcions de turisme rural d’alta qualitat, cases amb llar de foc on el concepte de “slow travel” cobra tot el sentit del món.
El més fascinant és la seva capacitat de resistència. En un món hiperconnectat, Gisclareny es manté com un baluard de la vida lenta. És un recordatori constant que es pot viure amb l’essencial i, així i tot, tenir-ho tot.
Per què hauries de visitar-lo ara?
El fenomen del turisme de proximitat ha posat al mapa racons que abans passaven desapercebuts. Gisclareny està en aquest punt dolç: és prou conegut per tenir bons accessos, però continua sent un paradís verge.
La primavera i la tardor són, sens dubte, les millors èpoques per apropar-s’hi. L’explosió de colors als boscos de pi roig i roures és un espectacle que cap pantalla pot replicar. És dopamina natural per als teus ulls.
A més, la seva rodalia amb Bagà el converteix en el campament base perfecte. Pots gaudir dels serveis d’una població més gran i, en pocs minuts, desaparèixer literalment del mapa en els revolts que pugen cap al poble.
Com a advertència final: si hi vas, respecta el silenci. Els 27 veïns que mantenen viu aquest lloc valoren la seva tranquil·litat per damunt de tot. És un pacte no escrit entre el visitant i la terra.
Al cap i a la fi, visitar Gisclareny no és anar a veure un poble; és anar a sentir la muntanya en el seu estat més pur i entendre per què, de vegades, menys és definitivament més.
T’atreviries a passar una nit al poble que es nega a desaparèixer?