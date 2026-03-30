La prensa británica dicta sentencia sobre la costa más barata de España: 208 playas, la laguna salada más grande de Europa y joyas arqueológicas

Planificar las vacaciones de verano suele ser un ejercicio de equilibrio financiero casi imposible. El precio de los hoteles y los vuelos amenaza con vaciar nuestra cuenta corriente antes de pisar la arena.

Sin embargo, la prensa británica acaba de poner el foco en un rincón de nuestro país que muchos aún pasan por alto. Se trata de la Costa Cálida, en la Región de Murcia, sentenciada como la costa más barata de toda España.

El secreto mejor guardado del Mediterráneo

Imagina una extensión de 250 kilómetros donde el sol es el protagonista absoluto durante casi todo el año. (Sí, nosotros también estamos mirando ya el calendario para nuestra próxima escapada).

Esta zona, que abarca desde El Mojón hasta las Cuatro Calas, ofrece un microclima de 18ºC de media anual. Esto significa que mientras en el resto de la península sacamos el paraguas, allí disfrutan de 3.000 horas de luz garantizadas.

Dato clave: La Costa Cálida cuenta con más de 200 playas, lo que asegura que siempre encontrarás un lugar para poner la toalla, incluso en plena temporada alta.

La joya de la corona: Una laguna única en el continente

Lo que realmente vuelve locos a los viajeros extranjeros no son solo sus precios competitivos. La verdadera estrella es el Mar Menor, la laguna salada más grande de toda Europa.

Se trata de un ecosistema separado del Mediterráneo por La Manga, una franja de arena que es un espectáculo visual por sí misma. Sus aguas son poco profundas y cálidas, lo que las convierte en el destino ideal para familias con niños o personas mayores.

Cruzar de un mar a otro es cuestión de metros. Puedes elegir entre el oleaje del Mediterráneo o la calma absoluta de la laguna en cuestión de minutos. Es, literalmente, tener dos mares en un solo destino.

Mucho más que sol y tumbona

Si eres de los que se cansan de estar tumbados, la Costa Cálida guarda un as en la manga. La ciudad de Cartagena es una parada obligatoria para cualquier amante de la historia.

Su Teatro Romano, que data del siglo I a.C., fue recuperado de forma espectacular y se encuentra integrado plenamente en el núcleo urbano. Es un viaje en el tiempo sin necesidad de filtros de Instagram.

Desde los acantilados de Mazarrón hasta las calas vírgenes de Águilas, el paisaje cambia drásticamente. Puedes pasar de una playa infinita con todos los servicios a una pequeña cala rocosa donde reina el silencio.

Tip de experto: Si buscas evitar las aglomeraciones, las zonas de Águilas y Mazarrón ofrecen tramos mucho menos transitados y con paisajes vírgenes que parecen sacados de una postal antigua.

¿Por qué es el momento de ir?

La combinación es imbatible: es el litoral más económico, tiene una gastronomía de primer nivel (la huerta murciana no tiene rival) y un patrimonio arqueológico que sorprende a todos.

Los turoperadores internacionales ya están aumentando las plazas para este destino. La advertencia es clara: la exclusividad de estos precios no durará para siempre.

Organizar la visita por zonas es la decisión más inteligente para no perderse nada. No intentes verlo todo en un fin de semana; la Costa Cálida se disfruta sin prisas, saboreando cada «caldero» y cada puesta de sol sobre el Mar Menor.

Al fin y al cabo, elegir bien el destino es la diferencia entre unas vacaciones estresantes y un descanso reparador para nuestro bolsillo. ¿Te animas a comprobarlo?