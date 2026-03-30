La premsa britànica dicta sentència sobre la costa més barata d’Espanya: 208 platges, la llacuna salada més gran d’Europa i joies arqueològiques

Planificar les vacances d’estiu sol ser un exercici d’equilibri financer gairebé impossible. El preu dels hotels i els vols amenaça de buidar el nostre compte corrent abans de trepitjar l’arena.
Tanmateix, la premsa britànica acaba de posar el foc en un racó del nostre país que molts encara passen de llarg. Es tracta de la Costa Càlida, a la Regió de Múrcia, sentenciada com la costa més barata de tota Espanya.
El secret millor guardat de la Mediterrània
Imagina una extensió de 250 quilòmetres on el sol és el protagonista absolut durant gairebé tot l’any. (Sí, nosaltres també estem mirant ja el calendari per a la nostra pròxima escapada).
Aquesta zona, que abasta des d’El Mojón fins a les Quatre Cales, ofereix un microclima de 18ºC de mitjana anual. Això significa que mentre a la resta de la península traiem el paraigua, allà gaudeixen de 3.000 hores de llum garantides.
Dada clau: La Costa Càlida compta amb més de 200 platges, cosa que assegura que sempre trobaràs un lloc per posar la tovallola, fins i tot en plena temporada alta.
La joia de la corona: Una llacuna única al continent
El que realment torna bojos els viatgers estrangers no són només els seus preus competitius. La verdadera estrella és el Mar Menor, la llacuna salada més gran de tota Europa.
Es tracta d’un ecosistema separat de la Mediterrània per La Manga, una franja de sorra que és un espectacle visual per si mateixa. Les seves aigües són poc profundes i càlides, cosa que les converteix en la destinació ideal per a famílies amb nens o gent gran.
Creuar d’un mar a l’altre és qüestió de metres. Pots triar entre l’onatge de la Mediterrània o la calma absoluta de la llacuna en qüestió de minuts. És, literalment, tenir dos mars en una sola destinació.
Molt més que sol i gandula
Si ets dels que es cansen d’estar estirats, la Costa Càlida guarda un as a la màniga. La ciutat de Cartagena és una parada obligatòria per a qualsevol amant de la història.
El seu Teatre Romà, que data del segle I a.C., va ser recuperat de forma espectacular i es troba integrat plenament en el nucli urbà. És un viatge en el temps sense necessitat de filtres d’Instagram.
Des dels penya-segats de Mazarrón fins a les cales verges d’Águilas, el paisatge canvia dràsticament. Pots passar d’un arenal infinit amb tots els serveis a una petita cala rocosa on regna el silenci.
Tip d’expert: Si busques evitar les aglomeracions, les zones de Águilas i Mazarrón ofereixen trams molt menys transitats i amb paisatges verges que semblen sortits d’una postal antiga.
Per què és el moment d’anar-hi?
La combinació és imbatible: és el litoral més econòmic, té una gastronomia de primer nivell (l’horta murciana no té rival) i un patrimoni arqueològic que sorprèn tothom.
Els turoperadors internacionals ja estan augmentant les places per a aquesta destinació. L’avís és clar: l’exclusivitat d’aquests preus no durarà per sempre.
Organitzar la visita per zones és la decisió més intel·ligent per no perdre’s res. No intentis veure-ho tot en un cap de setmana; la Costa Càlida es gaudeix sense presses, assaborint cada “caldero” i cada posta de sol sobre el Mar Menor.
Al cap i a la fi, triar bé la destinació és la diferència entre unes vacances estressants i un descans reparador per a la nostra butxaca. Te’n vens a comprovar-ho?