La «pequeña Suiza catalana» que detiene el tiempo: el pueblo medieval de calles empedradas entre dos ríos y cumbres nevadas

¿Sientes que necesitas desconectar de la ciudad pero no sabes a dónde ir? Abril es el mes crítico para huir del asfalto antes de que el calor apriete de verdad.

Existe un rincón en el corazón del Pirineo gerundense que parece diseñado por un artista medieval obsesionado con los Alpes. (Y sí, las fotos en Instagram no le hacen justicia).

La joya de Girona que detiene el tiempo

Hablamos de Camprodon. No es solo un pueblo; es la «pequeña Suiza catalana». Un lugar donde el aire huele a leña y el sonido del agua es la banda sonora oficial de sus calles.

El gran culpable de que todos quieran ir este mes es su Pont Nou. Fue construido en el siglo XII y, aunque su nombre diga lo contrario, es una reliquia de piedra que cruza los ríos Ter y Ritort con una elegancia que asusta.

Pero aquí viene lo que casi nadie sabe antes de llegar: este enclave fue fundado en el siglo IX. Su historia no es un cuento, es un legado que puedes tocar con las manos en cada fachada.

Dato clave: Camprodon se sitúa justo en la confluencia de las comarcas de la Garrotxa y el Ripollès, un punto estratégico para los amantes del senderismo y la fotografía de alta montaña.

@viajeros_curiosones Fin de semana en Camprodon ⛰️ ¿Buscas desconectar y disfrutar de la naturaleza? Camprodon es el destino perfecto, ya sea en familia, con amigos o en pareja. ¡Te encantará! 🙌🏻😍 👉🏼 Camprodon: Recórre sus encantadoras calles y déjate envolver por su ambiente rural. 👉🏼 Ruta del Gorg de Malatosca: Disfruta de una caminata impresionante rodeado de naturaleza en estado puro. 👉🏼 Sant Joan de les Abadesses: Explora su majestuoso monasterio y su casco antiguo, repleto de historia y belleza. 👉🏼 Ripoll: No te pierdas el Monasterio de Santa María, uno de los monumentos más emblemáticos de Cataluña. 👉🏼 Santuari del Remei: Sumérgete en la paz de este santuario mientras recorres sus tranquilas rutas naturales. 👉🏼 Setcases: Un pintoresco pueblo de montaña que te cautivará por su autenticidad. Un plan redondo para descubrir lo mejor del Pirineo catalán. ¡No te lo pierdas! ✨ 📲 ¿Te interesa recibir los tracks de las rutas? Escribe “RUTA” en los comentarios y te los enviamos. ⚠️ No olvides seguirnos en @viajeros_curiosones para más ideas y rutas. #pirineos #plandefinde #escapadas #camprodon #rutascatalunya #pirineoscatalanes #naturaleza #senderismo ♬ did i tell u that i miss u – adore

El secreto dulce de 1893 que cambió nuestra despensa

Seguro que las has visto en el supermercado mil veces, pero lo que quizás ignoras es que nacieron aquí mismo, en un pequeño negocio de ultramarinos.

La familia Birba buscaba en 1893 una alternativa a los pasteles que se echaban a perder rápidamente. ¿La solución? Una receta de galletas que hoy, más de un siglo después, continúa siendo el orgullo nacional.

En 1929, la marca ya era tan potente que inauguraron una fábrica coincidiendo con la Exposición Internacional de Barcelona. Comerse una galleta Birba en Camprodon es, básicamente, morder un trozo de historia viva.

Un escenario de película entre dos ríos

Si caminas por su núcleo urbano, tus ojos sufrirán un «colapso de belleza». Las casas colgantes sobre el río, con sus fachadas de colores y tejados rojizos, nos recuerdan por qué este pueblo fue un centro comercial vital en la Edad Media.

Para los que buscan la foto perfecta, hay un reto: subir a la ermita de Sant Antoni. Está a 1.345 metros de altitud. Las vistas del valle desde allí arriba te harán sentir que el esfuerzo en las piernas ha valido cada segundo.

(Nosotros casi nos quedamos sin aliento, pero la panorámica borró cualquier cansancio).

Patrimonio que sobrevive al paso de los siglos

No todo es comer y mirar el río. Si te gusta la arquitectura, tienes paradas obligatorias que son auténticos tesoros románicos.

El monasterio de Sant Pere, del siglo X, y la iglesia gótica de Santa María (siglo XIV) son los guardianes silenciosos de este municipio. También puedes explorar el castillo de Creixenturri si te queda energía.

Es el equilibrio perfecto entre la naturaleza salvaje de la montaña y el refinamiento de un pasado aristocrático y comercial que se nota en cada esquina.

Truco de experto: Si viajas desde Barcelona, toma la C-17 hasta Ripoll. Es la ruta más rápida para empezar a disfrutar del paisaje antes de llegar.

¿Cómo llegar antes de que se llene?

Llegar a este paraíso es más fácil de lo que parece. Si prefieres el transporte público, puedes usar la línea R3 de Rodalies hasta Ripoll y luego conectar con un autobús local.

Si vas en coche desde Girona, la ruta por Banyoles y Olot es un espectáculo visual en sí misma. La carretera es el aperitivo ideal para lo que te espera al llegar.

La primavera es, sin duda, la mejor época. El deshielo llena los ríos de fuerza y las flores del Pirineo comienzan a despertar, creando un contraste brutal con las cumbres todavía nevadas.

Es el momento de decidir: ¿te quedarás mirando fotos en el móvil o serás tú quien las haga este fin de semana? Tu bolsillo y tu salud mental te lo agradecerán.

Al fin y al cabo, hay escapadas que simplemente se quedan grabadas. Camprodon es una de ellas. ¿Ya has puesto las galletas en la mochila?