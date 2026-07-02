La «hermana pequeña» de Miami: una ciudad de Florida combina relax diurno con vida nocturna

Todos miran hacia Miami, pero los que saben viajar de verdad ya han fijado su rumbo un poco más al norte. A tan solo una hora en coche de la ciudad más famosa de Florida, existe un enclave que ha ganado terreno por méritos propios: Fort Lauderdale.

Es la «hermana pequeña» que ha dejado de vivir a la sombra para desarrollar una personalidad magnética. Si Miami es el ruido, este lugar es el equilibrio perfecto entre el ambiente relajado de día y la vida nocturna más selecta al ponerse el sol.

38 kilómetros de litoral dorado

El primer golpe de efecto lo dan sus playas. Hablamos de 38 kilómetros de costa bañada por el Atlántico. No son simples arenales; cada playa tiene su propia aura, diseñada para diferentes perfiles de viajero.

La joya de la corona es, sin duda, Fort Lauderdale Beach. Es el punto de encuentro donde la arena dorada se funde con un skyline que te deja sin aliento. Es el lugar al que ir si quieres sentir que el viaje realmente ha valido la pena.

Olvida el coche una vez llegues a Las Olas Boulevard. Es el corazón palpitante del destino, con palmeras, hoteles de diseño y una oferta gastronómica que mira directamente al océano. Es el lugar ideal para hacer paddle surf antes de cenar, sin prisas y con calma.

La Venecia de América

Lo que realmente separa este destino de cualquier otro en el estado es su arquitectura líquida. Su área metropolitana alberga nada menos que 480 kilómetros de canales navegables.

Navegar por aquí no es solo un paseo, es la única manera de entender realmente la ciudad. Existe un servicio de Water Taxi que es, probablemente, la mejor inversión que harás en tus vacaciones: te permite moverte entre puntos de interés mientras descubres mansiones y marinas llenas de yates de ensueño.

Es curioso cómo, a pesar de la proximidad con el bullicio de Miami, este lugar conserva una calma especial. La puesta de sol aquí no tiene nada que envidiar a la de otros puntos del país: el cielo se tiñe de unos tonos rosados y naranjas que, sinceramente, te obligan a dejar el móvil y simplemente mirar.

Si buscabas una escapada que combine el lujo con una desconexión real frente al mar, ya tienes la respuesta. ¿Quién dijo que había que ir a los destinos de siempre para encontrar el paraíso?

¿Todavía tenías dudas sobre si era hora de hacer la maleta hacia Florida?