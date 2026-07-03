El rincón de piedra perfecto para una escapada: conjunto del siglo XIV y cascadas de cuento

Seguro que ya estás tachando los días en el calendario para escapar del asfalto. Nosotros también estamos cansados de buscar sitio en la arena cada mañana. ¿Y si te dijera que existe un lugar donde el tiempo se detuvo en el siglo XIV? No hace falta cruzar fronteras para encontrarlo.

Es un secreto a voces entre quienes buscan desconectar de verdad. Se trata de la comarca de la Matarranya, en Teruel. Sí, este rincón que muchos llaman la «Toscana española» por sus paisajes que quitan el hipo.

Historia viva entre muros de piedra

La magia de este lugar no es casualidad. Durante el siglo XII, tras la reconquista, la zona se convirtió en un enclave estratégico bajo la Orden de Calatrava. Imagina castillos, fortalezas y un aire medieval que se respira en cada rincón.

La joya de la corona es Valderrobres. Es, sin duda, uno de los pueblos más bonitos de España. Su entrada a través de un monumental puente de piedra sobre el río Matarranya te traslada directamente a otra época.

Tip secreto: No te quedes solo en la plaza. Sube hacia el castillo-palacio gótico y la iglesia de Santa María la Mayor. Las vistas desde allí arriba son la recompensa que tus redes sociales necesitan.

Cascadas y pozas: el oasis que necesitas

Si el calor aprieta, este destino tiene la solución perfecta. La Matarranya es tierra de ríos cristalinos y desfiladeros imposibles. El Salt de la Portellada, una cascada formada por el río Tastavins, es el lugar ideal para refrescarse frente a una caída de veinte metros.

Para quienes buscan algo más aventurero, el Parrizal de Beceite es obligatorio. Caminarás sobre pasarelas de madera suspendidas sobre el río, atravesando desfiladeros cuyas paredes superan los sesenta metros de altura. Es una experiencia inmersiva que pocas veces se vive en España.

¿Dónde esconderse de verdad?

Si lo que buscas es una experiencia de primer nivel, existe un lugar llamado Torre del Marqués en Mont-roig de Tastavins. No es el típico hotel; es un establecimiento de cinco estrellas dentro de una finca de 200 hectáreas. La arquitectura está totalmente integrada en el entorno, buscando esa paz que tanto nos hace falta.

Por cierto, su apuesta gastronómica es impecable. Utilizan productos locales y cuentan con su propia bodega, Mas de Llucia, donde elaboran vinos ecológicos de la misma propiedad.

¿Esperarás a que todos descubran este paraíso o serás de los que se adelanta? La ley del verano es clara: quien no planifica, acaba sufriendo el calor en el sofá.