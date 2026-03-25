La catedral de hormigón en el País Vasco que el Vaticano rechazó: «tiene un pórtico de 36 metros de largo»

España esconde un lugar que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que lleva décadas desafiando las leyes de la gravedad y de la misma Iglesia Católica.

Si creías que lo habías visto todo en arquitectura sacra, es porque aún no has puesto un pie en Oñati, el rincón de Guipúzcoa donde el hormigón se convirtió en oración y escándalo. (Y sí, nosotros también nos preguntamos cómo pudo estar prohibido tanto tiempo).

El búnker de Dios: Tres torres y un pórtico infinito

Hablamos del Santuario de Arantzazu, una mole de piedra y cemento que rompe cualquier esquema tradicional. Su estampa es, como mínimo, inquietante.

Santuario de Arantzazu

Olvida las columnas románicas o los rosetones góticos. Aquí mandan tres torres puntiagudas totalmente cubiertas de diamantes de piedra que parecen espinas metálicas.

Este diseño no es casualidad ni un capricho estético de los años 50. Los arquitectos Sáenz de Oiza y Luis Laorga quisieron homenajear el origen del lugar: la aparición de la Virgen sobre un espino blanco.

El pórtico es una salvajada visual: 36 metros de longitud de puro hormigón que te hacen sentir minúsculo antes de cruzar el umbral.

La ira del Vaticano: 14 apóstoles y un «vacío» prohibido

Pero lo que realmente hizo que Roma pusiera el grito en el cielo no fue el hormigón, sino lo que Jorge Oteiza hizo con las esculturas.

El artista decidió instalar 14 apóstoles en lugar de los 12 reglamentarios. Pero el número no fue el problema; lo fue su aspecto.

Las figuras presentan un agujero enorme en el pecho, una cavidad vacía que representa la ausencia de ego y la apertura del alma. (Para el Vaticano de la época, aquello olía a chamusquina).

La Comisión Pontificia de Arte no tuvo piedad. Tildaron la obra de herejía y comunismo, prohibiendo su instalación inmediata por no respetar la tradición del arte sagrado.

El milagro de 1969: Del veto al culto mundial

Durante años, las esculturas de Oteiza quedaron abandonadas en un margen de la carretera, esperando una redención que parecía no llegar nunca.

No fue hasta 1969 cuando el veto se levantó finalmente, permitiendo que estas figuras mudas y perforadas ocuparan su lugar en la fachada principal de nuestro patrimonio más vanguardista.

Hoy, Arantzazu es un lugar de peregrinación no solo para fieles, sino para amantes del diseño brutalista de todo el mundo que buscan entender cómo un grupo de artistas cambió la historia de España.

El interior es otro viaje sensorial. Gracias al trabajo de genios como Eduardo Chillida en las puertas de hierro o Nestor Basterretxea en las pinturas, la atmósfera es de un silencio que sobrecoge.

Consejo de experto: Si vas a visitarlo, intenta que sea un día de niebla. El contraste del hormigón gris con el verde del valle de Oñati crea una atmósfera que parece de otro planeta.

¿Por qué deberías ir este fin de semana?

Más allá de su historia de rebeldía, el santuario ofrece una conexión con la naturaleza que pocos lugares consiguen. Está enclavado en un desfiladero que te obliga a mirar hacia arriba, tanto al cielo como a sus torres de espinas.

Es la prueba viviente de que la fe y la modernidad pueden chocar, pelearse y, finalmente, reconciliarse en una obra maestra absoluta.

No esperes que te lo cuenten, porque las fotos no hacen justicia a la escala real de este gigante de cemento. ¿Te atreves a mirar a los ojos (o al pecho) de los apóstoles de Oteiza?

Al final, entenderás por qué a veces lo que el mundo rechaza termina siendo lo más imprescindible.