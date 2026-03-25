La catedral de formigó al País Basc que el Vaticà va rebutjar: «té un pòrtic de 36 metres de llarg»

Espanya amaga un lloc que sembla tret d’una pel·lícula de ciència-ficció, però que fa dècades que desafia les lleis de la gravetat i de la mateixa Església Catòlica.
Si creies que ho havies vist tot en arquitectura sacra, és perquè encara no has posat un peu a Oñati, el racó de Guipúscoa on el formigó es va convertir en oració i escàndol. (I sí, nosaltres també ens preguntem com va poder estar prohibit tant de temps).
El búnquer de Déu: Tres torres i un pòrtic infinit
Parlem del Santuari d’Arantzazu, una mola de pedra i ciment que trenca qualsevol esquema tradicional. La seva estampa és, com a mínim, inquietant.
Oblida les columnes romàniques o les rosetons gòtics. Aquí manen tres torres punxegudes totalment cobertes de diamants de pedra que semblen espines metàl·liques.
Aquest disseny no és casualitat ni un caprici estètic dels anys 50. Els arquitectes Sáenz de Oiza i Luis Laorga van voler homenatjar l’origen del lloc: l’aparició de la Verge sobre un arç blanc.
El pòrtic és una salvatjada visual: 36 metres de llargada de pur formigó que et fan sentir minúscul abans de creuar el llindar.
La ira del Vaticà: 14 apòstols i un “buit” prohibit
Però el que realment va fer que Roma posés el crit al cel no va ser el formigó, sinó el que Jorge Oteiza va fer amb les escultures.
L’artista va decidir instal·lar 14 apòstols en lloc dels 12 reglamentaris. Però el número no va ser el problema; ho va ser el seu aspecte.
Les figures presenten un forat enorme al pit, una cavitat buida que representa l’absència d’ego i l’obertura de l’ànima. (Per al Vaticà de l’època, allò feia pudor de cremat).
La Comissió Pontifícia d’Art no va tenir pietat. Van titllar l’obra d’heretgia i comunisme, prohibint la seva instal·lació immediata per no respectar la tradició de l’art sagrat.
El miracle de 1969: Del veto al culte mundial
Durant anys, les escultures d’Oteiza van quedar abandonades en un marge de la carretera, esperant una redempció que semblava no arribar mai.
No va ser fins al 1969 quan el veto es va aixecar finalment, permetent que aquestes figures mudes i perforades ocupessin el seu lloc a la façana principal del nostre patrimoni més avantguardista.
Avui, Arantzazu és un lloc de pelegrinatge no només per a fidels, sinó per a amants del disseny brutalista de tot el món que busquen entendre com un grup d’artistes va canviar la història d’Espanya.
L’interior és un altre viatge sensorial. Gràcies a la feina de genis com Eduardo Chillida a les portes de ferro o Nestor Basterretxea a les pintures, l’atmosfera és d’un silenci que sobrecollueix.
Tip d’expert: Si vas a visitar-lo, intenta que sigui un dia de boira. El contrast del formigó gris amb el verd de la vall d’Oñati crea una atmosfera que sembla d’un altre planeta.
Per què hi hauries d’anar aquest cap de setmana?
Més enllà de la seva història de rebel·lia, el santuari ofereix una connexió amb la natura que pocs llocs aconsegueixen. Està enclavat en un congost que t’obliga a mirar cap amunt, tant al cel com a les seves torres de punxes.
És la prova vivent que la fe i la modernitat poden xocar, barallar-se i, finalment, reconciliar-se en una obra mestra absoluta.
No esperis que t’ho expliquin, perquè les fotos no fan justícia a l’escala real d’aquest gegant de ciment. T’atreveixes a mirar als ulls (o al pit) dels apòstols d’Oteiza?
Al final, entendràs per què de vegades el que el món rebutja acaba sent el més imprescindible.