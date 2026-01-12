Este es el pueblo de Marta Sanahuja, la nueva jurado de MasterChef que ha llevado la cocina digital a la televisión

El nuevo paso de Marta Sanahuja en la televisión ha reactivado una pregunta que se repite en redes y buscadores. Tras el comunicado oficial de RTVE sobre los cambios en MasterChef 2026, muchos espectadores quieren situarla en el mapa y entender de dónde surge su manera de cocinar.

Su perfil digital, conocido como Delicious Martha, lleva años creciendo con recetas y videos muy reconocibles. Ahora, con el foco mediático encima, la duda es concreta: cuál es el municipio que ella misma ha convertido en escenario habitual de su día a día gastronómico.

La respuesta es Sitges. El municipio aparece vinculado de forma explícita en comunicaciones institucionales y perfiles profesionales: el Ayuntamiento de Sitges la presentó como influencer sitgetana en el marco de la Ruta del Xató, donde ejerció de embajadora de la temporada 2019-2020, según la información publicada en el sitio web municipal.

Por qué se habla del pueblo de Marta Sanahuja ahora

La incorporación de Marta Sanahuja al jurado de MasterChef ha multiplicado el interés por su trayectoria. RTVE ha confirmado que se incorpora como nueva miembro del jurado junto con Pepe Rodríguez y Jordi Cruz en una etapa que busca reforzar la conexión del formato con el mundo digital.

Este tipo de anuncio suele tener un efecto inmediato. Cuando un rostro de las redes llega a un espacio de máxima audiencia, el público busca datos básicos: origen, formación, proyectos y, sobre todo, el lugar desde donde construye su rutina y su relato culinario.

Del blog a una marca personal con sello propio

Sanahuja consolidó el proyecto Delicious Martha como una plataforma de recetas, fotografía y contenido culinario. En su propia presentación pública explica que estudió Publicidad y Relaciones Públicas y que orientó su carrera hacia la cocina como punto de encuentro entre comunicación y gastronomía.

En paralelo, canales especializados han recogido datos de su trayectoria, como el reconocimiento vinculado a premios del sector gastronómico digital y la presencia en formatos televisivos. En una ficha profesional de Canal Cocina, por ejemplo, se indica que nació en Barcelona y se enmarca su perfil como creadora en el ámbito de la gastronomía.

La pista institucional que resuelve la duda

La conexión con Sitges no se basa solo en menciones informales. El sitio web del Ayuntamiento de Sitges publicó una noticia sobre la Ruta del Xató donde la identifica como sitgetana y destaca su papel como embajadora. Este es uno de los elementos que más peso tiene cuando se quiere verificar un dato de origen o vinculación territorial.

Para consultar esta referencia, se puede acudir directamente a la publicación municipal: noticia del Ayuntamiento de Sitges sobre la Ruta del Xató.

Sitges como contexto: qué aporta a su narrativa gastronómica

Sitges es un municipio del litoral de la provincia de Barcelona, con una actividad cultural y turística muy consolidada. Esta realidad suele influir en creadores de contenido que trabajan con producto, recetario y estacionalidad, porque el territorio condiciona mercados, restaurantes, hábitos e incluso el tipo de cocina doméstica que se comunica.

En el caso de Sanahuja, el vínculo con la gastronomía local queda reforzado por la Ruta del