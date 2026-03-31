Escapada medieval para Semana Santa: descubrimos los 15 castillos mejor conservados del Estado

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y el estrés por encontrar el destino perfecto ya comienza a pasar factura. Buscamos algo diferente, algo que nos saque de la rutina sin dejarnos el sueldo en el intento. (Admítelo, tú también estás harto de las colas interminables en la costa).

Existe una España silenciosa, hecha de piedra y leyendas, que espera bajo el sol de primavera. No hablamos de simples ruinas, sino de auténticas máquinas del tiempo que han resistido asedios, guerras y el paso de los siglos. Pero, ¿cuál elegir para no fallar en tu escapada?

La joya de la corona: El Alcázar de Segovia

Si hay un lugar que parece sacado directamente de una película de Disney, es este. El Alcázar de Segovia no es solo un castillo; es un símbolo de poder que domina el horizonte desde su proa de piedra. Su silueta es, probablemente, la más fotografiada de todo el país.

Caminar por sus salas es sentir el peso de la historia bajo los pies. Fue palacio real, prisión de estado y academia militar. Si decides subir a la Torre de Juan II, prepárate: las vistas de la ciudad y de la Sierra de Guadarrama te dejarán sin aliento. (Lleva calzado cómodo, tus piernas te lo agradecerán después).

Ten en cuenta este truco de experto: reserva las entradas online con antelación. En estas fechas, el cupo vuela y podrías quedarte a las puertas de la torre más famosa de Castilla por un simple descuido.

Ponferrada y el misterio de los Templarios

En pleno Camino de Santiago, el Castillo de los Templarios en Ponferrada se alza como un gigante de ocho mil metros cuadrados. Es, sin duda, una de las fortalezas medievales más complejas y fascinantes de toda Europa. Sus murallas esconden secretos que aún hoy quitan el sueño a los historiadores.

Pasear por su patio de armas o recorrer sus rondas defensivas es una experiencia casi mística. Además, alberga la Biblioteca Templaria, una colección de facsímiles únicos que te harán sentir como un auténtico caballero de la orden. Es el plan ideal si viajas en familia; los más pequeños alucinarán con las dimensiones del recinto.

Morella y Olite: Donde el tiempo se detuvo

No podemos hablar de conservación sin mencionar el Castillo de Morella, en Castellón. Construido sobre la roca viva, esta fortaleza ha sido testigo de todas las civilizaciones que han pasado por la península. Subir hasta su plaza de armas es un reto físico, pero la recompensa visual sobre la comarca de Els Ports no tiene precio.

Por otro lado, el Palacio Real de Olite, en Navarra, representa el lujo y el capricho de la corte de Carlos III «el Noble». No busques aquí la austeridad defensiva; busca torres con capiteles de pizarra, jardines colgantes y estancias que parecen sacadas de un cuento de hadas francés. Es, sencillamente, el castillo más elegante de España.

No olvides esta advertencia necesaria: muchos de estos castillos tienen horarios especiales durante el Jueves y Viernes Santo. Consulta siempre la web oficial del ayuntamiento local antes de arrancar el coche para evitar sorpresas de última hora.

Fortalezas que cuidan nuestro bolsillo

Lo mejor de esta ruta es que muchos de estos tesoros son extremadamente económicos. Por ejemplo, el Castillo de Gormaz en Soria ofrece una de las murallas más largas del continente con acceso libre y gratuito. Es el lujo de la historia al alcance de cualquiera que tenga ganas de conducir unos kilómetros.

¿Sabías que algunos de estos castillos también sirven como escenarios para series internacionales? La Alcazaba de Almería o el Castillo de Almodóvar del Río han prestado sus piedras para superproducciones. Visitarlos es, en parte, sentirte dentro de tu serie favorita mientras disfrutas de la gastronomía local.

@maiknohr La alcazaba, castillo y murallas del Cerro de San Cristóbal de la ciudad de Almería es uno de los conjuntos monumentales y arqueológicos andaluces más importantes de la península ibérica. Sus casi mil años de historia nos han permitido conocer la evolución experimentada en la arquitectura civil y militar durante la dominación árabe en Al-Ándalus, debido a su construcción en diferentes fases y épocas, como el castillo y torres de época bajomedieval cristiana (siglos xv-xvi), así como el origen y evolución de la ciudad (con un perímetro en total de toda la fortificación, según la Oficina de Turismo de Almería, de 1430 metros, contabilizando el castillo bajomedieval, la alcazaba conservada en la actualidad y el resto de murallas exteriores). #alcazabadealmeria #conanelbarbaro #almeria #castle #Andalucia ♬ Theme from Conan the Barbarian – Movie Sounds Unlimited

Por qué deberías ir este año

La conservación de estos monumentos está en su mejor momento gracias a las recientes inversiones en turismo cultural. Nunca han lucido tan imponentes ni han estado tan accesibles para el público general. Además, la previsión meteorológica para esta Semana Santa apunta a cielos claros de lima, el escenario perfecto para tus fotos de Instagram.

No dejes que te lo cuenten el lunes de vuelta en la oficina. Elegir uno de estos 15 destinos es asegurar una experiencia que mezcla cultura, aire libre y esa dosis de aventura que todos necesitamos para desconectar del trabajo.

El tiempo corre y las reservas de alojamiento en los pueblos de alrededor están comenzando a escasear. ¿Ya has elegido cuál será tu fortaleza para este año?