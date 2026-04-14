El hermoso pueblo donde vivió Shakira: a media hora de Barcelona y famoso por su cerámica internacional

Hay lugares que saltan a la fama internacional por sus vecinos ilustres, pero la verdadera magia de los cuales reside en sus calles empedradas y su silencio. Esplugues de Llobregat ha ocupado titulares en todo el mundo por ser el búnker donde Shakira residió durante años, pero este municipio es mucho más que un refugio de celebridades.

A tan solo tres horas de Zaragoza, se esconde un rincón que rompe con la estética industrial del cinturón de Barcelona. Si buscas una escapada diferente, este destino combina el glamour de Ciutat Diagonal con el sabor antiguo de un casco antiguo que parece haberse detenido en el tiempo.

El «Barri de la Riba»: un oasis medieval en la ciudad

Lo que realmente detiene el scroll de cualquier viajero es el casco antiguo de Esplugues. Conocido como el Barri de la Riba, este enclave conserva masías históricas y calles estrechas que te transportan directamente al pasado. Es el lugar perfecto para perderse con la cámara en mano y disfrutar de una tranquilidad difícil de encontrar tan cerca de la gran capital.

Pasear por aquí es sentir el contraste absoluto. Mientras en las colinas cercanas se levantan mansiones de diseño, aquí las fachadas de piedra y las ventanas de madera cuentan historias de siglos de antigüedad. (Sí, nosotros también nos mudaríamos mañana mismo a una de estas casas).

El dato clave: El casco histórico está protegido y conserva monumentos como la iglesia de Santa Magdalena, cuyo origen se remonta al siglo XI. Es patrimonio vivo a un paso de la modernidad más absoluta.

La capital de la cerámica y el modernismo

Pero si algo define la identidad de Esplugues es su vinculación con el arte. El municipio es mundialmente conocido por su legado cerámico. Aquí se encontraba la fábrica Pujol i Bausis, que suministró materiales a los arquitectos más importantes del Modernismo catalán, incluyendo al mismo Antoni Gaudí.

Hoy, este pasado industrial se ha transformado en cultura. El museo Can Tinturé y el complejo «La Rajoleta» son visitas obligatorias para entender por qué los azulejos de Esplugues decoran los edificios más bellos de Barcelona. Es una explosión de color y geometría que fascina a grandes y pequeños.

Atención: No es solo un museo para ver piezas antiguas; es una experiencia visual que explica cómo este pequeño pueblo se convirtió en el motor estético de toda una época dorada.

Gastronomía y lujo a pie de calle

No puedes irte de Esplugues sin disfrutar de su oferta gastronómica. Al ser un lugar de paso y residencia de alto nivel, el municipio cuenta con restaurantes que son auténticas instituciones. Desde masías tradicionales donde probar la cocina catalana de raíz hasta locales de vanguardia que atraen a los paladares más exigentes.

La ubicación es estratégica: tienes la montaña de Collserola a un lado para hacer senderismo y el centro de Barcelona a escasos minutos en tranvía. Es el equilibrio perfecto entre la paz de un pueblo y los servicios de una metrópoli.

Consejo vital: Si viajas desde Zaragoza, la conexión por autovía es directa y cómoda. Es la escapada ideal de fin de semana para aquellos que quieren descubrir la «Cataluña oculta» más allá de las Ramblas y la Sagrada Familia.

Un destino con magnetismo propio

Esplugues de Llobregat ha demostrado que tiene personalidad suficiente para brillar sin necesidad de nombres famosos. Su mezcla de historia cerámica, arquitectura modernista y rincones medievales la convierten en una joya que merece ser explorada con calma.

La próxima vez que escuches hablar de este pueblo en las noticias de sociedad, recuerda que sus verdaderos tesoros no están detrás de muros de seguridad, sino en sus museos y en el empedrado de sus calles más antiguas.

Al final, viajar consiste en descubrir estos contrastes que nos sorprenden al girar la esquina. ¿Estás listo para descubrir por qué los artistas y las estrellas eligen este rincón para vivir? La respuesta te espera entre arcilla cocida y solera medieval.