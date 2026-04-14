El bonic poble on va viure Shakira: a mitja hora de Barcelona i conegut per la seva ceràmica internacional

Hi ha llocs que salten a la fama internacional pels seus veïns il·lustres, però la verdadera màgia dels quals resideix en els seus carrers empedrats i el seu silenci. Esplugues de Llobregat ha ocupat titulars a tot el món per ser el búnquer on Shakira va residir durant anys, però aquest municipi és molt més que un refugi de celebritats.
A tan sols tres hores de Saragossa, s’amaga un racó que trenca amb l’estètica industrial del cinturó de Barcelona. Si busques una escapada diferent, aquesta destinació combina el glamour de Ciutat Diagonal amb el sabor antic d’un nucli antic que sembla haver-se aturat en el temps.
El “Barri de la Riba”: un oasi medieval a la ciutat
El que realment atura l’scroll de qualsevol viatger és el nucli antic d’Esplugues. Conegut com el Barri de la Riba, aquest enclavament conserva masies històriques i carrers estrets que et transporten directament al passat. És el lloc perfecte per perdre’s amb la càmera a la mà i gaudir d’una tranquil·litat difícil de trobar tan a prop de la gran capital.
Passejar per aquí és sentir el contrast absolut. Mentre als turons propers s’aixequen mansions de disseny, aquí les façades de pedra i les finestres de fusta expliquen històries de segles d’antiguitat. (Sí, nosaltres també ens mudaríem demà mateix a una d’aquestes cases).
La dada clau: El nucli històric està protegit i conserva monuments com l’església de Santa Magdalena, l’origen de la qual es remunta al segle XI. És patrimoni viu a un pas de la modernitat més absoluta.
La capital de la ceràmica i el modernisme
Però si alguna cosa defineix la identitat d’Esplugues és la seva vinculació amb l’art. El municipi és mundialment conegut pel seu llegat ceràmic. Aquí es trobava la fàbrica Pujol i Bausis, que va subministrar materials als arquitectes més importants del Modernisme català, incloent-hi el mateix Antoni Gaudí.
Avui, aquest passat industrial s’ha transformat en cultura. El museu Can Tinturé i el complex “La Rajoleta” són visites obligatòries per entendre per què les rajoles d’Esplugues decoren els edificis més bells de Barcelona. És una explosió de color i geometria que fascina a grans i petits.
Atenció: No és només un museu per veure peces antigues; és una experiència visual que explica com aquest petit poble es va convertir en el motor estètic de tota una època daurada.
Gastronomia i luxe a peu de carrer
No pots marxar d’Esplugues sense gaudir de la seva oferta gastronòmica. En ser un lloc de pas i residència d’alt nivell, el municipi compta amb restaurants que són autèntiques institucions. Des de masies tradicionals on tastar la cuina catalana d’arrel fins a locals d’avantguarda que atrauen els paladars més exigents.
La ubicació és estratègica: tens la muntanya de Collserola a un costat per fer senderisme i el centre de Barcelona a escassos minuts en tramvia. És l’equilibri perfecte entre la pau d’un poble i els serveis d’una metròpoli.
Consell vital: Si viatges des de Saragossa, la connexió per autovia és directa i còmoda. És l’escapada ideal de cap de setmana per a aquells que volen descobrir la “Catalunya oculta” més enllà de les Rambles i la Sagrada Família.
Una destinació amb magnetisme propi
Esplugues de Llobregat ha demostrat que té personalitat suficient per brillar sense necessitat de noms famosos. La seva barreja d’història ceràmica, arquitectura modernista i racons medievals la converteixen en una joia que mereix ser explorada amb calma.
La propera vegada que sentis a parlar d’aquest poble a les notícies de societat, recorda que els seus veritables tresors no estan darrere de murs de seguretat, sinó en els seus museus i en l’empedrat dels seus carrers més antics.
Al final, viatjar consisteix a descobrir aquests contrastes que ens sorprenen al girar la cantonada. Estàs llest per descobrir per què els artistes i les estrelles trien aquest racó per viure? La resposta t’espera entre argila cuita i solera medieval.