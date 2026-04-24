El refugio de Alba Carrillo en Ávila: un pueblo rodeado de montañas y una laguna glaciar única

A veces, el mejor plan para huir del estrés no se encuentra al otro lado del mundo, sino en la sencillez de un pueblo de montaña. Alba Carrillo ha vuelto a demostrar que su mejor terapia es el contacto directo con sus raíces, y lo ha hecho compartiendo su última escapada a Nava del Barco, un pequeño tesoro escondido en la provincia de Ávila.

Este rincón de la Sierra de Gredos se ha convertido en el refugio particular de la modelo y colaboradora, un lugar donde el tiempo parece detenerse entre paredes de piedra y paisajes verdes infinitos. (Y sí, nosotros también estamos mirando el calendario para planear una escapada rural después de ver sus imágenes).

Nava del Barco no es solo un destino de paso; es una invitación al turismo consciente. Aquí, el lujo no reside en hoteles de cinco estrellas, sino en el silencio de sus calles, la pureza del aire y la hospitalidad de su gente. Es el lugar ideal para aquellos que buscan recargar pilas lejos de las cámaras y el ruido mediático.

La magia de la Laguna de la Nava

El gran atractivo natural que rodea este pueblo es la ruta hacia la Laguna de la Nava. Se trata de uno de esos parajes de origen glaciar que te dejan sin palabras. Rodeada de cumbres que a menudo conservan la nieve hasta bien entrada la primavera, la laguna ofrece un espejo de agua cristalina que es puro espectáculo para los sentidos.

La ruta de senderismo para llegar allí es una de las preferidas de los amantes de la montaña. Aunque requiere un cierto esfuerzo físico, la recompensa visual al llegar a la cubeta glaciar es inigualable. Es un entorno donde la fauna salvaje, como la cabra montés, convive en armonía con los visitantes que respetan el silencio del parque natural.

Alba Carrillo ha compartido momentos de paz en estos parajes, recordándonos que la salud mental también se cuida a través de los pies, caminando por senderos donde el único sonido es el del agua que baja de las cumbres. Es una lección de sencillez que resuena con fuerza en un mundo cada vez más digitalizado.

Para quienes prefieren un plan más relajado, el pueblo mismo ofrece rincones con encanto, donde la arquitectura tradicional de la zona del Alto Tormes se conserva intacta. Pasear por Nava del Barco es hacer un viaje al pasado, a una vida más pausada y conectada con los ciclos de la tierra.

Gastronomía e identidad: El sabor de la tierra

No se puede hablar de Ávila sin mencionar su potencia gastronómica. En Nava del Barco, como buena zona ganadera y agrícola, el producto es el rey. Las judías de El Barco de Ávila son el emblema de la comarca, un plato contundente que es la mejor recompensa después de una jornada de senderismo por la sierra.

La identidad de este pueblo está ligada a la ganadería y al cuidado del entorno. Los restaurantes de la zona ofrecen carnes de calidad excepcional, cocinadas con recetas que han pasado de generación en generación. Comer aquí es saborear la historia de un territorio que se niega a perder sus tradiciones.

Este tipo de escapadas «famosas» están poniendo en valor la llamada España vaciada, demostrando que el valor real de muchos pueblos reside en su autenticidad. Alba Carrillo actúa como una embajadora de excepción, recordando que los recuerdos más bonitos a menudo se construyen con cosas tan simples como un desayuno con vistas a la montaña.

Nosotros creemos que la elección de la colaboradora no es casual. En un momento donde todos buscan la exclusividad en Instagram, la verdadera exclusividad es encontrar un lugar donde nadie te espera y donde puedes ser tú misma sin filtros.

Un destino para todas las estaciones

Aunque la primavera es ideal para ver el deshielo y el verde intenso de los prados, Nava del Barco tiene encanto durante todo el año. En otoño, los colores ocres dominan el paisaje, mientras que en invierno la nieve lo convierte en un belén real. El verano, por su parte, ofrece noches frescas y la posibilidad de bañarse en las zonas permitidas del río Tormes.

Si decides seguir los pasos de Alba Carrillo, recuerda que vas a un entorno protegido. La sostenibilidad es clave: lleva tus residuos contigo, respeta los caminos marcados y apoya la economía local comprando productos artesanos o comiendo en los negocios del pueblo.

Ávila nos vuelve a sorprender con un rincón que muchos desconocían pero que, gracias a esta conexión emocional de la colaboradora, ahora está en la mente de muchos viajeros. Es el momento de dejar la maleta grande en casa y coger la mochila para descubrir la esencia de Gredos.

¿Te atreves a desconectar del móvil y conectar con la tierra en este paraíso de piedra y agua?