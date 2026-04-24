El refugi d’Alba Carrillo a Àvila: un poble envoltat de muntanyes i una llacuna glaciar única

A vegades, el millor pla per fugir de l’estrès no es troba a l’altra punta del món, sinó en la senzillesa d’un poble de muntanya. Alba Carrillo ha tornat a demostrar que la seva millor teràpia és el contacte directe amb les seves arrels, i ho ha fet compartint la seva darrera escapada a Nava del Barco, un petit tresor amagat a la província d’Àvila.
Aquest racó de la Serra de Gredos s’ha convertit en el refugi particular de la model i col·laboradora, un lloc on el temps sembla aturar-se entre parets de pedra i paisatges verds infinits. (I sí, nosaltres també estem mirant el calendari per planejar una escapada rural després de veure les seves imatges).
Nava del Barco no és només un destí de pas; és una invitació al turisme conscient. Aquí, el luxe no resideix en hotels de cinc estrelles, sinó en el silenci dels seus carrers, la puresa de l’aire i l’hospitalitat de la seva gent. És el lloc ideal per a aquells que busquen carregar piles lluny de les càmeres i el soroll mediàtic.
La màgia de la Llacuna de la Nava
El gran atractiu natural que envolta aquest poble és la ruta cap a la Llacuna de la Nava. Es tracta d’un d’aquells paratges d’origen glacial que et deixen sense paraules. Envoltada de cims que sovint conserven la neu fins ben entrada la primavera, la llacuna ofereix un mirall d’aigua cristal·lina que és pur espectacle per als sentits.
La ruta de senderisme per arribar-hi és una de les preferides dels amants de la muntanya. Tot i que requereix un cert esforç físic, la recompensa visual en arribar a la cubeta glacial és inigualable. És un entorn on la fauna salvatge, com la cabra muntesa, conviu en harmonia amb els visitants que respecten el silenci del parc natural.
Alba Carrillo ha compartit moments de pau en aquests paratges, recordant-nos que la salut mental també es cuida a través dels peus, caminant per senders on l’únic so és el de l’aigua que baixa dels cims. És una lliçó de senzillesa que ressona amb força en un món cada cop més digitalitzat.
Per als qui prefereixen un pla més relaxat, el poble mateix ofereix racons amb encant, on l’arquitectura tradicional de la zona de l’Alt Tormes es conserva intacta. Passejar per Nava del Barco és fer un viatge al passat, a una vida més pausada i connectada amb els cicles de la terra.
Gastronomia i identitat: El gust de la terra
No es pot parlar d’Àvila sense esmentar la seva potència gastronòmica. A Nava del Barco, com a bona zona ramadera i agrícola, el producte és el rei. Les mongetes d’El Barco d’Àvila són l’emblema de la comarca, un plat contundent que és el millor premi després d’una jornada de senderisme per la serra.
La identitat d’aquest poble està lligada a la ramaderia i a la cura de l’entorn. Els restaurants de la zona ofereixen carns de qualitat excepcional, cuinades amb receptes que han passat de generació en generació. Menjar aquí és assaborir la història d’un territori que es nega a perdre les seves tradicions.
Aquest tipus d’escapades “famoses” estan posant en valor l’anomenada Espanya buidada, demostrant que el valor real de molts pobles resideix en la seva autenticitat. Alba Carrillo actua com una ambaixadora d’excepció, recordant que els records més bonics sovint es construeixen amb coses tan simples com un esmorzar amb vistes a la muntanya.
Nosaltres creiem que la tria de la col·laboradora no és casual. En un moment on tothom busca l’exclusivitat a Instagram, la veritable exclusivitat és trobar un lloc on ningú t’espera i on pots ser tu mateixa sense filtres.
Un destí per a totes les estacions
Tot i que la primavera és ideal per veure el desglaç i el verd intens dels prats, Nava del Barco té encant durant tot l’any. A la tardor, els colors ocres dominen el paisatge, mentre que a l’hivern la neu el converteix en un pessebre real. L’estiu, per la seva banda, ofereix nits fresques i la possibilitat de banyar-se a les zones permeses del riu Tormes.
Si decideixes seguir els passos d’Alba Carrillo, recorda que vas a un entorn protegit. La sostenibilitat és clau: emporta’t les teves deixalles, respecta els camins marcats i dóna suport a l’economia local comprant productes artesans o menjant als negocis del poble.
Àvila ens torna a sorprendre amb un racó que molts desconeixien però que, gràcies a aquesta connexió emocional de la col·laboradora, ara està a la ment de molts viatgers. És el moment de deixar la maleta gran a casa i agafar la motxilla per descobrir l’essència de Gredos.
T’atreveixes a desconnectar del mòbil i connectar amb la terra en aquest paradís de pedra i aigua?