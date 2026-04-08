El pueblo medieval catalán que parece sacado de un cuento: calles empedradas y cascadas espectaculares

Hay lugares que parecen detenidos en el tiempo, donde cada piedra cuenta una historia de siglos. Santa Pau, en la provincia de Girona, es uno de esos tesoros. Este municipio no solo es uno de los conjuntos medievales mejor conservados de Cataluña, sino que su ubicación estratégica lo convierte en la puerta de entrada a un paisaje casi hipnótico.

Pasear por Santa Pau es hacer un viaje directo al pasado. Su casco antiguo, conocido como el Vell Avall, se articula alrededor de una plaza porticada que es, para muchos, una de las más bonitas de todo el territorio catalán. (Y sí, es el lugar ideal para perder la noción del tiempo con una cámara en mano).

Pero Santa Pau no es solo arquitectura. El pueblo está literalmente rodeado de volcanes y naturaleza exuberante. La combinación de la piedra volcánica oscura con el verde intenso de la Garrotxa crea un contraste visual que pocos lugares en el mundo pueden ofrecer.

Un castillo con historia y una plaza de cine

El edificio más emblemático es, sin duda, el Castillo de Santa Pau. Construido a partir del siglo XIII, su silueta domina todo el conjunto urbano. A su alrededor se despliega la Firal dels Bous, una plaza porticada de forma irregular que antiguamente servía como centro de mercados y ferias, y que hoy conserva toda su esencia medieval.

Esta belleza no ha pasado desapercibida para el mundo del espectáculo. Sus calles empedradas y sus arcos han sido el escenario de diversas producciones, incluyendo escenas de la película «El Pregón». Es un pueblo que no necesita decorados; su realidad ya es cinematográfica.

Más allá de la plaza, la iglesia de Santa María, de estilo gótico, completa un skyline que parece dibujado por un ilustrador de libros de caballerías. Cada rincón, desde los portales hasta las ventanas de piedra trabajada, respira la herencia de la baronía de Santa Pau.

Dato clave: El municipio se encuentra dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, el mejor exponente de paisaje volcánico de la península Ibérica.

Naturaleza viva: de la Fageda a las cascadas

Si el interior del pueblo enamora, su entorno termina de conquistar al viajero. A pocos minutos de Santa Pau se encuentra la célebre Fageda d’en Jordà, un bosque de hayas excepcional que crece sobre una colada de lava del volcán Croscat. Pasear allí, especialmente en otoño, es una experiencia casi mística.

El agua también es protagonista en esta zona. Las rutas de senderismo cercanas llevan a saltos de agua y cascadas escondidas, donde el sonido del caudal y la frescura de la vegetación ofrecen un refugio perfecto para los amantes del slow travel. Santa Pau es el punto de partida ideal para rutas a pie, en bicicleta o incluso en carruajes de caballos.

Fuentes de turismo local destacan que el volcán de Santa Margarida, con su ermita situada justo en medio del cráter, es una de las excursiones más solicitadas. Es uno de esos lugares que hay que visitar al menos una vez en la vida para entender la fuerza de la naturaleza.

Truco para gourmets: No puedes irte sin probar los famosos «Fesols de Santa Pau». Estas judías, cultivadas en tierra volcánica, tienen una textura y un sabor únicos que las han hecho famosas en todo el país.

Gastronomía con sello volcánico

La cocina volcánica es uno de los pilares de Santa Pau. Los restaurantes del pueblo han sabido mantener las recetas tradicionales adaptándolas a los tiempos modernos. El secreto está en el producto de proximidad, crecido en una tierra rica en minerales que aporta unos matices imposibles de encontrar en otros lugares.

Comer en Santa Pau es un ritual. Desde los embutidos artesanos hasta los platos de caza, cada bocado es un homenaje al territorio. Es el lugar perfecto para una escapada de fin de semana que combina cultura, ejercicio al aire libre y un cierre gastronómico de primer nivel.

Letra pequeña: Al ser un pueblo con calles muy estrechas y empedradas, se recomienda dejar el coche en los aparcamientos habilitados a la entrada y llevar calzado cómodo para disfrutar sin prisas del recorrido.

Un destino para todas las estaciones

Santa Pau no tiene temporada baja. En invierno, el humo de las chimeneas y el frío de montaña le dan un aire acogedor; en primavera y verano, la explosión de vida en los bosques es espectacular; y en otoño, el pueblo se convierte en la capital de la fotografía por la riqueza cromática de su entorno.

En definitiva, este pueblo gerundense es la prueba de que no hace falta cruzar el océano para encontrar lugares mágicos. Tenemos escenarios de cuento de hadas al alcance de la mano, esperando ser descubiertos con la curiosidad de quien sabe que la belleza a menudo reside en lo pequeño y auténtico.

Al final, Santa Pau te regala paz, como su propio nombre indica. Una pausa necesaria en el ritmo frenético de la vida moderna. ¿Te animas a descubrir el secreto mejor guardado de la Garrotxa?