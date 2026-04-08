El poble medieval català que sembla tret d’un conte: carrers empedrats i cascades espectaculars

Hi ha llocs que semblen detinguts en el temps, on cada pedra explica una història de segles. Santa Pau, a la província de Girona, és un d’aquests tresors. Aquest municipi no només és un dels conjunts medievals més ben conservats de Catalunya, sinó que la seva ubicació estratègica el converteix en la porta d’entrada a un paisatge gairebé hipnòtic.
Passejar per Santa Pau és fer un viatge directe al passat. El seu nucli antic, conegut com el Vell Avall, s’articula al voltant d’una plaça porxada que és, per a molts, una de les més boniques de tot el territori català. (I sí, és el lloc ideal per perdre la noció del temps amb una càmera a la mà).
Però Santa Pau no és només arquitectura. El poble està literalment envoltat de volcans i natura exuberant. La combinació de la pedra volcànica fosca amb el verd intens de la Garrotxa crea un contrast visual que pocs llocs al món poden oferir.
Un castell amb història i una plaça de cinema
L’edifici més emblemàtic és, sens dubte, el Castell de Santa Pau. Construït a partir del segle XIII, la seva silueta domina tot el conjunt urbà. Al seu voltant es desplega la Firal dels Bous, una plaça porticada de forma irregular que antigament servia com a centre de mercats i fires, i que avui conserva tota la seva essència medieval.
Aquesta bellesa no ha passat desapercebuda per al món de l’espectacle. Els seus carrers empedrats i els seus arcs han estat l’escenari de diverses produccions, incloent-hi escenes de la pel·lícula «El Pregón». És un poble que no necessita decorats; la seva realitat ja és cinematogràfica.
Més enllà de la plaça, l’església de Santa Maria, d’estil gòtic, completa un skyline que sembla dibuixat per un il·lustrador de llibres de cavalleries. Cada racó, des de les portalades fins a les finestres de pedra treballada, respira l’herència de la baronia de Santa Pau.
Dada clau: El municipi es troba dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el millor exponent de paisatge volcànic de la península Ibèrica.
Natura viva: de la Fageda a les cascades
Si l’interior del poble enamora, el seu entorn acaba de conquerir el viatger. A pocs minuts de Santa Pau es troba la cèlebre Fageda d’en Jordà, un bosc de faigs excepcional que creix sobre una colada de lava del volcà Croscat. Passejar-hi, especialment a la tardor, és una experiència gairebé mística.
L’aigua també és protagonista en aquesta zona. Les rutes de senderisme properes porten a salts d’aigua i cascades amagades, on el so del corrent i la frescor de la vegetació ofereixen un refugi perfecte per als amants del slow travel. Santa Pau és el punt de partida ideal per a rutes a peu, en bicicleta o fins i tot en carruatges de cavalls.
Fonts de turisme local destaquen que el volcà de Santa Margarida, amb la seva ermita situada just al mig del cràter, és una de les excursions més sol·licitades. És un d’aquells llocs que cal visitar almenys una vegada a la vida per entendre la força de la natura.
Truc per a gurmets: No pots marxar sense tastar els famosos “Fesols de Santa Pau”. Aquestes mongetes, cultivades en terra volcànica, tenen una textura i un gust únics que les han fet famoses arreu del país.
Gastronomia amb segell volcànic
La cuina volcànica és un dels pilars de Santa Pau. Els restaurants del poble han sabut mantenir les receptes tradicionals adaptant-les als temps moderns. El secret està en el producte de proximitat, crescut en una terra rica en minerals que aporta uns matisos impossibles de trobar en altres llocs.
Menjar a Santa Pau és un ritual. Des dels embotits artesans fins als plats de caça, cada mossegada és un homenatge al territori. És el lloc perfecte per a una escapada de cap de setmana que combina cultura, exercici a l’aire lliure i un tancament gastronòmic de primer nivell.
Lletra petita: En ser un poble amb carrers molt estrets i empedrats, es recomana deixar el cotxe als aparcaments habilitats a l’entrada i portar calçat còmode per gaudir sense presses del recorregut.
Una destinació per a totes les estacions
Santa Pau no té temporada baixa. A l’hivern, el fum de les xemeneies i el fred de muntanya li donen un aire acollidor; a la primavera i l’estiu, l’explosió de vida als boscos és espectacular; i a la tardor, el poble es converteix en la capital de la fotografia per la riquesa cromàtica del seu entorn.
En definitiva, aquest poble gironí és la prova que no cal creuar l’oceà per trobar llocs màgics. Tenim escenaris de conte de fades a tocar de casa, esperant ser descoberts amb la curiositat de qui sap que la bellesa sovint resideix en allò que és petit i autèntic.
Al final, Santa Pau et regala pau, com el seu propi nom indica. Una pausa necessària en el ritme frenètic de la vida moderna. T’animes a descobrir el secret millor guardat de la Garrotxa?