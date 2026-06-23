El pueblo de los Pirineos donde bañarse en aguas cristalinas con vistas a volcanes: tiene una misteriosa leyenda

La rutina a veces nos ciega ante auténticos tesoros que tenemos a un paso. ¿Conoces realmente todos los secretos que esconden nuestros Pirineos? (Sí, nosotros también nos sorprendimos al descubrirlo).

A poco más de una hora de Barcelona existe un enclave donde el tiempo parece haberse detenido. No estamos ante otro destino masificado; es un rincón donde la geología volcánica y el silencio medieval se dan la mano.

El refugio que los mapas ignoran

Hablamos de Sant Feliu de Pallerols. Con sus 1.600 habitantes, este municipio no es solo una parada técnica en el camino; es la puerta de entrada a la zona volcánica de la Garrotxa que pocos turistas saben aprovechar realmente.

Su núcleo urbano conserva esa esencia de piedra y trazado medieval que tanto nos gusta. Calles estrechas, plazas recogidas y una iglesia central que marca el pulso de la vida local desde hace siglos. Es la arquitectura perfecta para desconectar de la ciudad.

La dama que todavía espera

Pero lo que realmente hace viral este lugar es su alma. El río Brugent no solo es un regalo visual con sus pozas y cascadas naturales; es el escenario de una de las leyendas más inquietantes de Cataluña: la Dama del Brugent.

La leyenda cuenta que una joven pastora sigue esperando, cerca del río, a su amado que nunca regresó tras una tormenta. Dicen que aparece en otoño, con un peine de plata, esperando una promesa que fue interrumpida por el agua.

Es una historia que añade una capa de misticismo a cada paseo que hagas junto al curso fluvial. (Te aseguramos que no volverás a mirar las aguas cristalinas del Brugent de la misma manera).

@planes.en.familia ✨PUEBLO CON ENCANTO, SANT FELIU DE PALLEROLS EN LA GARROTXA ✨ ✨Sant Feliu de Pallerols es una población de la comarca de la Garrotxa en Girona. 🌋Todo el municipio forma parte del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y del Espacio de Interés Natural del Collsacabra. ✨Cargado de historia, el pueblo conserva los puentes e iglesias románicas, casas solariegas, castillos medievales y el casco antiguo del municipio. ✨A la gente que vive en Sant Feliu de Pallerols se las conoce históricamente como Pescallunes 🌛 🌛Junto al puente que pasa sobre el río Brugent está la escultura del PESCALLUNES. 🌝Se cuenta que una noche de luna llena, un santfeliuenc bordeaba el río Brugent cuando vio reflejada la luna en el agua de la riera. Tan embelesado quedó de la belleza del astro que muy brillaba en la oscuridad del agua que decidió pescarla con un cuerno. Pero no conseguía meterla. Alguien lo vio y en tono burlón le preguntó si quería pescar a Iluna. Desde entonces a los de Sant Feliu de Pallerols nos dicen «PESCALLUNES»: gente con ilusiones, sueños y muchos proyectos. ✨Els paratges dels Arbres d’en Casals, una zona tranquila para pasear. Por aquí pasa el río Brugent, está rodeada de enormes árboles. ✨EL EMBARCADOR CAN MANEL se utilizaba para transportar bloques de hielo que venían de la montaña. Fue construido por los ingenieros que trabajaban en la construcción del tren de Olot. ℹ️Centro de información Antigua Estación. 🅿️Aparcamiento en la plaza de la estación. ⁉️Lo conocías? 🔐GUARDA ESTE 🎥 Y COMPARTE 📲 #santfeliudepallerols #pescallunes #embarcaderocanmanel #lagarrotxa #turismeolot #turismelagarrotxa #planesenfamilia #planesenfamiliyrutas #árboles #lugaresbonitos #catalunya #lugaresparavisitar #garrotxa #natura #naturaleza #descobreixcatalunya #catalunya_alnatural #Ok_catalunya #total_catalunya #quebonicaescatalunya #garrotxaturisme #catalunyaexperience #catalunyanatura ♬ sonido original – @planes.en.familia

Naturaleza en estado puro

Más allá de las leyendas, el entorno es una mina de oro para el senderismo. Sant Feliu es una etapa clave de la Vía Verde del Carrilet, el antiguo trazado ferroviario que conectaba Girona con Olot. Es ideal si buscas una ruta cómoda, visualmente espectacular y apta para todos los niveles.

Si prefieres algo con más altura, la subida al Castillo de Hostoles combina patrimonio e historia con unas vistas que te dejan sin aliento. Es el tipo de lugar donde el beneficio estrella no es solo la foto, sino la paz mental que ganas al llegar a la cima.

La logística es sorprendentemente sencilla: apenas 90 minutos de trayecto desde Barcelona. Puedes acceder por la C-33 y la C-17, cruzando el túnel de Bracons. (Asegúrate de llevar batería en el móvil, porque querrás capturar cada rincón).

¿Es este el rincón que tu próximo fin de semana necesita? Lo dejamos a tu elección, pero prepárate para sentir algo diferente cuando cruces el valle del Brugent.