El pueblo de Asturias que esconde el refugio de Leticia: dinosaurios, palacios indianos y acantilados del infierno

Hay lugares que tienen un magnetismo especial, una mezcla de salitre, historia y un verde tan intenso que parece pintado. (Sí, hablamos de este rincón donde los Picos de Europa casi tocan el mar).

Si buscas un destino que haya enamorado desde cavernícolas hasta la misma reina Leticia, debes poner rumbo a Ribadesella. No es solo una villa marinera; es un viaje en el tiempo concentrado en pocos kilómetros de costa cantábrica.

Este municipio asturiano es un rompecabezas fascinante de casas indianas del siglo XX, pinturas rupestres con miles de años de antigüedad y fenómenos naturales que te harán sentir muy pequeño ante la fuerza del océano.

La cuna de la Prehistoria al lado del mar

Ribadesella no es un destino para «principiantes» de la historia. Su pasado se remonta a más de 10,000 años. La Cueva de Tito Bustillo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es la joya de la corona. Es uno de los yacimientos de arte rupestre más importantes del mundo.

Pasear por el Paseo de la Grúa es como leer un libro abierto. Gracias a los murales cerámicos diseñados por el mítico Antonio Mingote, puedes recorrer la evolución de la villa: desde la época romana y medieval hasta la gran ola migratoria hacia América.

reina Leticia

DATO FASCINANTE: ¿Sabías que en las playas de Vega y Ribadesella aún se pueden ver icnitas? Son huellas reales de dinosaurios que caminaron por estas costas hace millones de años. Un auténtico parque jurásico natural.

Sardéu: El paraíso secreto donde Leticia fue niña

Mucho antes de ser reina, cuando el paseo marítimo aún no llevaba su nombre, Leticia Ortiz ya corría por estas tierras. Su refugio particular se encuentra en Sardéu, una pequeña pedanía de apenas 45 habitantes escondida entre montañas.

Es un lugar mágico, tierra de xanas (las ninfas de la mitología asturiana), cascadas ocultas y prados infinitos. A solo 7 kilómetros del bullicio del puerto, Sardéu mantiene esa esencia rural donde el tiempo parece haberse detenido para proteger la privacidad de quien busca descanso allí.

Hoy, el Paseo Princesa Letizia bordea el puerto y el muelle, recordando el vínculo indestructible de la monarca con esta villa que la vio crecer durante sus veranos de infancia.

Palacios indianos frente al Cantábrico

El otro gran atractivo de Ribadesella es su legado de ultramar. A lo largo de la playa de Santa Marina, se levantan impresionantes palacetes y casas señoriales construidas por los indianos que regresaron de Cuba cargados de fortuna a principios del siglo XX.

Edificios como el Chalet de la Marquesa de Argüelles o Villa Rosario son la herencia del bergantín «Habana», el barco que conectaba Asturias con el Caribe. Son construcciones elegantes, con jardines exóticos y torres que miran fijamente al horizonte esperando barcos que ya no volverán.

EL CONSEJO DEL PERIODISTA: No te quedes solo en el centro. Sube hasta la ermita de la Virgen de la Guía. Desde allí tendrás la mejor panorámica de la desembocadura del río Sella y entenderás por qué dicen que este es el rincón más bello del litoral.

Bufones y acantilados «del infierno»

Para los amantes de la adrenalina suave, la costa de Ribadesella ofrece el espectáculo de los bufones: grietas en la roca caliza por donde el agua de mar sale disparada a presión como si fueran géiseres cuando hay marejada.

Los llamados Acantilados del Infierno hacen honor a su nombre. Son paredes verticales de vértigo donde el azul del mar choca contra la piedra con una furia hipnotizante. Es el contraste perfecto al verde relajante de los Picos de Europa que se ven al fondo de la postal.

Ribadesella es, en definitiva, la combinación perfecta entre lujo aristocrático y naturaleza salvaje. Un lugar donde puedes desayunar en un palacete indiano, almorzar en una sidrería tradicional y terminar el día buscando huellas de dinosaurio bajo la luz de la luna.

¿Estás preparado para descubrir por qué la reina nunca olvida este pueblo?

La magia asturiana te está esperando.