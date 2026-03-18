El poble d’Astúries que amaga el refugi de Letícia: dinosaures, palaus indians i penya-segats de l’infern

Hi ha llocs que tenen un magnetisme especial, una barreja de salnitre, història i un verd tan intens que sembla pintat. (Sí, parlem d’aquest racó on els Picos de Europa gairebé toquen el mar).
Si busques una destinació que hagi enamorat des de cavernícoles fins a la mateixa reina Letícia, has de posar rumb a Ribadesella. No és només una vila marinera; és un viatge en el temps concentrat en pocs quilòmetres de costa cantàbrica.
Aquest municipi asturià és un trencaclosques fascinant de cases indianes del segle XX, pintures rupestres amb milers d’anys d’antiguitat i fenòmens naturals que et faran sentir molt petit davant la força de l’oceà.
La cuna de la Prehistòria al costat del mar
Ribadesella no és una destinació per a “principiants” de la història. El seu passat es remunta a més de 10.000 anys. La Cova de Tito Bustillo, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, és la joia de la corona. És un dels jaciments d’art rupestre més importants del món.
Passejar pel Paseo de la Grúa és com llegir un llibre obert. Gràcies als murals ceràmics dissenyats pel mític Antonio Mingote, pots recórrer l’evolució de la vila: des de l’època romana i medieval fins a la gran onada migratòria cap a Amèrica.
DADA FASCINANT: Sabies que a les platges de Vega i Ribadesella encara es poden veure icnites? Són petjades reals de dinosaures que van caminar per aquestes costes fa milions d’anys. Un autèntic parc juràssic natural.
Sardéu: El paradís secret on Letícia va ser nena
Molt abans de ser reina, quan el passeig marítim encara no portava el seu nom, Letícia Ortiz ja corria per aquestes terres. El seu refugi particular es troba a Sardéu, una petita pedania d’amb prou feines 45 habitants amagada entre muntanyes.
És un lloc màgic, terra de xanas (les nimfes de la mitologia asturiana), cascades amagades i prats infinits. A només 7 quilòmetres del bullici del port, Sardéu manté aquesta essència rural on el temps sembla haver-se aturat per protegir la privadesa de qui hi busca descans.
Avui, el Paseo Princesa Letizia voreja el port i el muelle, recordant el vincle indestructible de la monarca amb aquesta vila que la va veure créixer durant els seus estius d’infantesa.
Palaus indians davant del Cantàbric
L’altre gran atractiu de Ribadesella és el seu llegat d’ultramar. Al llarg de la platja de Santa Marina, s’aixequen palauets impressionants i cases senyorials construïdes pels indians que van tornar de Cuba carregats de fortuna a principis del segle XX.
Edificis com el Xalet de la Marquesa de Argüelles o Villa Rosario són l’herència del bergantí “Habana”, el vaixell que connectava Astúries amb el Carib. Són construccions elegants, amb jardins exòtics i torres que miren fixament a l’horitzó esperant vaixells que ja no tornaran.
EL CONSELL DEL PERIODISTA: No et quedis només al centre. Puja fins a l’ermita de la Virgen de la Guía. Des d’allà dalt tindràs la millor panoràmica de la desembocadura del riu Sella i entendràs per què diuen que aquest és el racó més bell del litoral.
Bufones i penya-segats “de l’infern”
Per als amants de l’adrenalina suau, la costa de Ribadesella ofereix l’espectacle dels bufones: esquerdes a la roca calcària per on l’aigua de mar surt disparada a pressió com si fossin guèisers quan hi ha marejada.
Els anomenats Acantilados del Infierno fan honor al seu nom. Són parets verticals de vertigen on el blau del mar xoca contra la pedra amb una fúria hipnotitzant. És el contrast perfecte al verd relaxant dels Picos de Europa que es veuen al fons de la postal.
Ribadesella és, en definitiva, la combinació perfecta entre luxe aristocràtic i natura salvatge. Un lloc on pots esmorzar en un palauet indiam, dinar en una sidreria tradicional i acabar el dia buscant petjades de dinosaure sota la llum de la lluna.
Estàs preparat per descobrir per què la reina mai oblida aquest poble?
La màgia asturiana t’està esperant.