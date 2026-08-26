El Pirineo dispara su turismo con récords, mientras el llano de Lleida se frena

El turismo en Cataluña vive una realidad dividida. Mientras una parte del territorio celebra récords, la otra se detiene. Una fractura que puede cambiar el mapa de tus próximas escapadas (y de nuestro monedero).

De repente, una noticia revela una tendencia imparable para unos y una auténtica frenada para los otros. ¿Qué está pasando? La respuesta llega con datos oficiales, y es mucho más compleja de lo que parece.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar las cifras de ocupación hotelera. Y son un golpe de realidad que nadie esperaba, al menos no con esta intensidad.

El Pirineo, un motor imparable

El Pirineo catalán ha convertido el turismo en su auténtica mina de oro. Tras la pandemia, la montaña no ha dejado de crecer, año tras año. Estamos hablando de récords históricos, de cifras que superan todas las expectativas.

Entre mayo y julio, los hoteles pirenaicos recibieron una avalancha de visitantes. Ni más ni menos que 176.000 turistas de procedencia española y catalana. Esto es la mejor marca de la historia para este periodo. (Sí, nosotros también alucinamos con la cifra).

Pero la cosa no acaba aquí. Los visitantes extranjeros también se dispararon. Más de 39.168 turistas foráneos eligieron el Pirineo, consolidando la tercera mejor marca desde que hay registros.

Las pernoctaciones siguen la misma línea ascendente. Con 349.061 noches de turistas locales y 70.331 de internacionales, el Pirineo no solo atrae, sino que retiene a sus visitantes.

¿El secreto del Pirineo? Una combinación de experiencias únicas y la capacidad de mantenerse como un destino de moda, a pesar de los cambios globales.

Estos datos son un auténtico tesoro para la región. Un crecimiento sólido que se fundamenta en la variedad de su oferta. Desde el turismo activo hasta la relajación, la montaña lo tiene todo.

La frenada silenciosa del llano de Lleida

Ahora bien, la cara B de esta historia es menos prometedora. El llano de Lleida emite claros «síntomas de frenado». Mientras el Pirineo festeja, el llano mira con preocupación cómo sus cifras hoteleras empeoran.

El crecimiento en sectores como los campings y las casas rurales, aunque positivo, no es suficiente. No puede compensar la caída libre que viven los hoteles en el resto de la demarcación.

Esta situación crea una brecha profunda. Dos modelos turísticos conviviendo, pero con salidas radicalmente opuestas. Una situación que requiere una solución urgente para no dejar a nadie atrás.

Un julio con señales de alerta

Incluso el Pirineo, con sus cifras brillantes, mostró una señal. Un pequeño aviso, una microfrenada durante el mes de julio.

El número de visitantes españoles y catalanes siguió creciendo. Pero los usuarios extranjeros cayeron de manera clara. Se registraron 1.478 turistas internacionales menos y 3.300 pernoctaciones menos.

Esta tendencia no es exclusiva de Lleida. Se repite en varias zonas no costeras de la península. Un patrón que nos obliga a estar alerta. Hay que entender el porqué para anticipar el futuro.

El balance final: un sector bajo presión

Sumando las caídas del llano y la ligera desaceleración del Pirineo, el resultado es preocupante. Los hoteles de la demarcación de Lleida han perdido casi 21.000 visitantes. Un tercio de ellos, extranjeros.

Más de 35.000 pernoctaciones menos en conjunto. Una cifra que impacta de lleno en la economía local. La pregunta es: ¿Podrán los campings y las casas rurales salvar los muebles en verano?

Está por ver si mantuvieron la tendencia al alza durante julio. De su evolución dependerá, en gran parte, el balance final del sector. La incertidumbre flota en el aire.

Esta radiografía del turismo leridano es más que un simple informe. Es un mapa de las oportunidades y de los retos que tenemos por delante. Entenderlo es el primer paso para actuar.

¿Y tú, ya has decidido si este año te quedas en la montaña o exploras el llano?