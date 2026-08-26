El Pirineu dispara el seu turisme amb rècords, mentre el pla de Lleida pateix una frenada

El turisme a Catalunya viu una realitat partida. Mentre una part del territori celebra rècords, l’altra s’atura. Una fractura que pot canviar el mapa de les teves pròximes escapades (i del nostre moneder).
De sobte, una notícia revela una tendència imparable per a uns i una autèntica frenada per als altres. Què està passant? La resposta arriba amb dades oficials, i és molt més complexa del que sembla.
L’Institut Nacional d’Estadística (INE) acaba de publicar les xifres d’ocupació hotelera. I són un cop de realitat que ningú esperava, almenys no amb aquesta intensitat.
El pirineu, un motor imparable
El Pirineu català ha convertit el turisme en la seva autèntica mina d’or. Després de la pandèmia, la muntanya no ha parat de créixer, any rere any. Estem parlant de rècords històrics, de xifres que superen totes les expectatives.
Entre maig i juliol, els hotels pirinencs van rebre una allau de visitants. Ni més ni menys que 176.000 turistes de procedència espanyola i catalana. Això és la millor marca de la història per a aquest període. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la xifra).
Però la cosa no acaba aquí. Els visitants estrangers també van disparar-se. Més de 39.168 turistes forans van escollir el Pirineu, consolidant la tercera millor marca des que hi ha registres.
Les pernoctacions segueixen la mateixa línia ascendent. Amb 349.061 nits de turistes locals i 70.331 d’internacionals, el Pirineu no només atrau, sinó que reté els seus visitants.
El secret del Pirineu? Una combinació d’experiències úniques i la capacitat de mantenir-se com una destinació de moda, tot i els canvis globals.
Aquestes dades són un autèntic tresor per a la regió. Un creixement sòlid que es fonamenta en la varietat de la seva oferta. Des del turisme actiu fins a la relaxació, la muntanya ho té tot.
La frenada silenciosa del pla de lleida
Ara bé, la cara B d’aquesta història és menys prometedora. El pla de Lleida emet clars “símptomes de fre”. Mentre el Pirineu festeja, el pla mira amb preocupació com les seves xifres hoteleres empitjoren.
El creixement en sectors com els càmpings i les cases rurals, tot i ser positiu, no és suficient. No pot compensar la caiguda lliure que viuen els hotels a la resta de la demarcació.
Aquesta situació crea una bretxa profunda. Dos models turístics convivint, però amb sortides radicalment oposades. Una situació que requereix una solució urgent per no deixar ningú enrere.
Un juliol amb senyals d’alerta
Fins i tot el Pirineu, amb les seves xifres brillants, va mostrar un senyal. Un petit avis, una microfrenada durant el mes de juliol.
El nombre de visitants espanyols i catalans va seguir creixent. Però els usuaris estrangers van caure de manera clara. Es van registrar 1.478 turistes internacionals menys i 3.300 pernoctacions menys.
Aquesta tendència no és exclusiva de Lleida. Es repeteix en diverses zones no costaneres de la península. Un patró que ens obliga a estar alerta. Cal entendre el perquè per anticipar el futur.
El balanç final: un sector sota pressió
Sumant les caigudes del pla i la lleugera desacceleració del Pirineu, el resultat és preocupant. Els hotels de la demarcació de Lleida han perdut gairebé 21.000 visitants. Un terç d’ells, estrangers.
Més de 35.000 pernoctacions menys en conjunt. Una xifra que impacta de ple en l’economia local. La pregunta és: Podran els càmpings i les cases rurals salvar els mobles a l’estiu?
Està per veure si van mantenir la tendència a l’alça durant el juliol. De la seva evolució dependrà, en gran part, el balanç final del sector. La incertesa flota en l’aire.
Aquesta radiografia del turisme lleidatà és més que un simple informe. És un mapa de les oportunitats i dels reptes que tenim al davant. Entendre-ho és el primer pas per actuar.
I tu, ja has triat si aquest any et quedes a la muntanya o explores el pla?