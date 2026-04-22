El búnker secreto de Loquillo en Álava: por qué el «rey del rock» ha elegido este pueblo subterráneo para vivir

Hay momentos en la vida en que el ruido de la ciudad se vuelve ensordecedor y el alma pide un cambio de escenario radical. Esto es exactamente lo que le ha pasado a Loquillo, el eterno icono del rock español, que ha decidido dar un giro a su existencia para refugiarse en el corazón del País Vasco.

Tras décadas siendo la cara de la Barcelona más canalla y cosmopolita, el artista confesó sentir que la ciudad condal lo asfixiaba. «O escapaba o me hundía», llegó a declarar con una honestidad brutal. Su huida no fue un impulso pasajero; fue una búsqueda de luz que lo llevó primero a San Sebastián y, finalmente, a un enclave donde el tiempo parece haberse detenido entre murallas y viñedos.

Laguardia: El búnker de piedra donde nace el nuevo rock

El lugar elegido por el cantante para establecer su hogar definitivo no es un destino cualquiera. Se trata de Laguardia, una villa amurallada en la Rioja Alavesa que es, posiblemente, uno de los pueblos más bonitos de España. Con poco más de 1.400 habitantes, este rincón mágico ofrece algo que el dinero no puede comprar: silencio y profundidad.

Este pueblo no es solo una postal romántica para los turistas. Fundado en el siglo X bajo el nombre de «La Guarda de Navarra», nació como una fortaleza estratégica para proteger el reino de las invasiones. Hoy, estas mismas murallas centenarias protegen la intimidad de un Loquillo que asegura haber encontrado aquí una «nueva fuerza» para seguir creando.

Pasear por sus calles empedradas es hacer un viaje de diez siglos al pasado. El núcleo histórico se mantiene prácticamente intacto, conservando sus cinco puertas originales y una arquitectura que mezcla el románico tardío con el esplendor del renacimiento. (Nosotros también querríamos que las musas nos visitaran en un entorno así).

El misterio bajo el suelo: Una ciudad oculta

Pero lo que realmente hace que Laguardia sea el refugio perfecto para una estrella del rock no es lo que se ve a simple vista, sino lo que se esconde bajo los pies de sus vecinos. Literalmente, el pueblo es un queso suizo de piedra.

Bajo el suelo de la villa existe una fascinante red de bodegas y calados. Son túneles y galerías excavados hace siglos que recorren todo el subsuelo del núcleo antiguo. Estas cuevas mantienen una temperatura y humedad constantes, ideales para el reposo del vino, pero también crean una atmósfera de misterio y recogimiento única en el mundo.

Es en este ecosistema, donde la tradición del vino se fusiona con la vanguardia, donde el artista decidió casarse en 2024 con Susana Koska. Juntos han convertido este enclave alavés en su cuartel general, lejos de los focos y el asfalto, demostrando que la verdadera sofisticación reside hoy en la desconexión total.

Naturaleza salvaje y paz espiritual

La inspiración de Loquillo no solo viene del vino y la piedra. El entorno natural de Laguardia es un espectáculo para los sentidos. A pocos minutos del centro se encuentra el Biotopo Protegido de las Lagunas de Laguardia, una zona húmeda de importancia internacional donde el rockero puede perderse entre aves migratorias y flora acuática.

Imagina la escena: el «rey del rock» caminando entre viñedos que cambian de color con las estaciones, bajo la imponente mirada de la Sierra de Cantabria. Este paisaje, que mezcla la dureza de la montaña con la suave pureza del valle, es lo que le ha devuelto la «profundidad» necesaria para sus nuevos proyectos musicales.

Incluso el ritmo de la vida cotidiana aquí es diferente. Cada vez que las campanas del Ayuntamiento repican, el famoso reloj de autómatas de la plaza mayor saca a bailar sus figuras tradicionales. Es un recordatorio constante de que, en Laguardia, la prisa es un concepto prohibido.

Laguardia es la prueba de que, a veces, la mejor manera de seguir adelante es volver a la raíz. Loquillo buscaba un lugar que le devolviera la luz, y lo ha encontrado en este rincón de Álava donde la historia se bebe a sorbos y el silencio es el mejor amplificador.

Saber que un artista de su calibre ha elegido la paz rural frente al caos urbano nos hace reflexionar: ¿estamos todos buscando nuestro propio «Laguardia» personal?

La próxima vez que escuches uno de sus himnos, recuerda que probablemente esas notas nacieron entre las murallas de un pueblo que se niega a olvidar quién fue. ¿Te atreverías tú también a dejarlo todo por un refugio así?