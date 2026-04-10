De la Masia al búnker de 3.800 metros de Shakira: el espectacular salto inmobiliario de Lamine Yamal en Barcelona

Lamine Yamal ya no es solo el futuro del fútbol mundial, ahora también es el propietario de uno de los secretos mejor guardados de la zona alta de Barcelona.

El joven crack del Barça ha decidido dar el salto definitivo a la élite. Y lo ha hecho instalándose en un lugar que ya conoce bien el sabor del éxito (y también de las portadas del corazón).

Se trata de una propiedad que no es solo una casa, es un símbolo. Muchos se preguntaban dónde buscaría refugio el delantero, y la respuesta nos ha dejado a todos boquiabiertos.

De Shakira al Olimpo del fútbol: un búnker de 11 millones

La noticia ha saltado como un resorte: Lamine Yamal se ha mudado a la antigua mansión que compartieron Shakira y Gerard Piqué durante sus años dorados en Barcelona. (Sí, exactamente donde empezó todo).

Situada en la exclusivísima zona de Esplugues de Llobregat, esta vivienda no es apta para todos los bolsillos. El precio de la operación se estima en unos 11 millones de euros, una cifra que nos deja claro el estatus que ha alcanzado el futbolista en tiempo récord.

Pero lo que realmente impresiona no es el precio, sino lo que hay dentro de esos muros. Hablamos de una superficie total de 3.800 metros cuadrados, una auténtica ciudad privada diseñada para que nadie sepa qué ocurre en el interior.

La propiedad está diseñada bajo un concepto de búnker de lujo. Seguridad extrema y muros pensados para evitar cualquier lente indiscreta de los paparazzi que busquen la foto del momento.

Arquitectura de vanguardia y lujos imposibles

La responsable de este diseño que corta la respiración es la arquitecta Mireia Admetller. Ella fue la encargada de levantar una estructura de tres plantas a las que se suman dos subterráneas.

El estilo es puramente minimalista y moderno. Aquí no encontrarás muebles recargados; lo que domina es el vidrio, la madera noble y una paleta de colores neutros donde el beige y el gris mandan en cada rincón.

El interior es un paraíso de luz gracias a sus grandes ventanales que conectan el salón con un jardín que parece sacado de una película de Hollywood. (Nosotros también querríamos teletrabajar desde aquí).

Pero vamos a lo que nos importa: el ocio. Lamine no tendrá que salir de casa para entrenar o divertirse. La mansión cuenta con su propio campo de fútbol y una pista de pádel de última generación.

Además, dispone de varias piscinas, una de ellas con una espectacular cascada. Es el lugar perfecto para que la joven estrella recupere fuerzas antes de los partidos decisivos en el Estadio.

El estudio de grabación y el gimnasio de las estrellas

Uno de los puntos más curiosos de la casa es su estudio de grabación profesional. Es el lugar donde Shakira compuso algunos de sus éxitos y donde ahora Lamine puede relajarse con su música preferida.

Tampoco falta un gimnasio privado equipado con la última tecnología del mercado. Es el mismo espacio donde tantas veces vimos a la cantante colombiana ensayar sus coreografías y que ahora es el templo del entrenamiento de Yamal.

En las plantas inferiores, el lujo se vuelve funcional. Un garaje inmenso para su colección de vehículos y una bodega de diseño completan una propiedad que es, sencillamente, imbatible.

La distribución está pensada para la comodidad absoluta: múltiples salones acogedores para recibir a la familia y dormitorios de alto standing con vistas privilegiadas a la ciudad condal.

¿Por qué esta casa y por qué ahora?

Vivir en Esplugues de Llobregat no es una decisión al azar. Es la forma que tiene Lamine de alejarse del bullicio del centro de Barcelona, buscando esa paz mental necesaria para rendir al máximo nivel.

La mudanza se produjo el pasado mes de noviembre, consolidando su posición no solo como un talento deportivo, sino como una marca global que invierte en activos inmobiliarios de primer nivel.

Resulta fascinante pensar cómo estas paredes han pasado de ser el escenario de una ruptura mundialmente famosa a convertirse en el hogar de la mayor esperanza del fútbol catalán.

Es, sin duda, un relevo generacional en toda regla dentro de la propiedad más codiciada de la zona alta de la provincia.

El mercado inmobiliario de lujo en esta zona está prácticamente agotado. Conseguir una pieza así es una oportunidad que solo pasa una vez cada década y Lamine no la ha dejado escapar.

Lamine Yamal ha demostrado que no solo tiene buen ojo para el gol, sino también para elegir dónde construir su imperio personal.

Ver al joven futbolista disfrutar de estas comodidades es la confirmación de que su carrera ha despegado hacia la estratosfera.

¿Será este el lugar donde celebre su próximo Balón de Oro?